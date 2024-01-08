Rusya, Ukrayna’da yerleşim yerlerini vurdu: 3 ölü!

Rusya, bugün erken saatlerden itibaren Ukrayna'daki yerleşim yerlerine ve ticaret alanlarına saldırı düzenledi. Onlarca füzenin kullanıldığı saldırılarda en az 3 kişi hayatını kaybetti.

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Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta can kayıplarıyla sonuçlanan saldırılar devam ediyor. Rusya tarafından Ukrayna’nın Khmelnytskyi bölgesine bugün düzenlenen saldırılarda 2, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin memleketi Kryvyi Rih’e düzenlenen saldırıda ise 62 yaşında bir kişi hayatını kaybetti.

Khmelnytskyi’de altyapıya yönelik saldırı gerçekleştirilirken, Kryvyi Rih Belediye Başkanı Oleksandr Vilkul, kente düzenlenen 9 füze saldırısında bir alışveriş merkezi ile çok sayıda binanın hasar gördüğünü söyledi. Vilkul, 15 bin kişinin de saldırılar sonrası elektriksiz kaldığını, tramvay ve troleybüslerin çalışmadığını açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, “Sabah saatlerinde Ukrayna’nın askeri ve sanayi tesislerine hipersonik Kinzhal füze sistemi de dahil yüksek hassasiyetli, uzun menzilli, deniz ve hava tabanlı silahlarla çoklu saldırı gerçekleştirildi” ifadeleri kullanıldı.

Ukrayna tarafından yapılan açıklamada da, hava savunma sistemlerinin 51 füzeden 18’ini imha ettiği belirtildi.

Rusya Harkov’u vurdu: 2 yaralı

Rusya’nın Harkov bölgesinde bulunan Zmiiv kasabasında özel bir konuta bu sabah düzenlediği saldırı sonucu 2 kişi yaralanırken, enkaz altında kalan 2 kişi için arama çalışmaları sürüyor. Harkov Belediye Başkanı Ihor Terekhov yaptığı açıklamada, “Şu anda herhangi bir can kaybı rapor edilmemiştir. Bugün daha fazla saldırının yaşanması mümkün. Bu nedenle herkesi dikkatli olmaya çağırıyorum” ifadelerini kullanarak, halkı sığınaklarda kalmaları yönünde uyardı.

Rusya gece saatlerinden bu yana Ukrayna’ya çok sayıda füze ve insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenlerken, Dnipro, Zaporijya, Harkov, Kryvyi Rih ve Khmelnystskyi bölgelerinde patlama sesleri duyulduğu öğrenildi.