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Tekirdağ'da kaçak tütün operasyonu!

Tekirdağ'da kaçak tütün operasyonu!

Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde jandarma ekiplerince bir evde yapılan aramalarda, 55 kilogram tütün ve tütün ürünleri kullanılan binlerce malzeme ele geçirildi.

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Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca Hayrabolu ilçesine bağlı Aydınevler Mahallesi’nde bir kişinin evinde kaçak tütün ve makaron bulundurduğu tespit edildi. Ekiplerce H.N. isimli şahsa ait evde arama yapıldı.

Aramalarda; 55 kilogram kıyılmış tütün, 2 bin 800 adet içime hazır sarılmış tütün, 2 bin adet boş makaron, 1 adet tütün sarma makinesi, 2 bin adet şeffaf poşet ve 5 bin adet boş sigara paketi ele geçirildi.

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