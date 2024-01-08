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Yabancı uyruklu şahsın midesinden 550 gram uyuşturucu çıktı!

Yabancı uyruklu şahsın midesinden 550 gram uyuşturucu çıktı!

Bitlis Emniyet Müdürlüğünce yapılan yol kontrolleri esnasında yakalanan yabancı uyruklu bir şahsın midesinden 550 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi çıktı.

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Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Tatvan ilçesinde durdurulan bir otobüs içerisinde yapılan kontrollerde; hareketlerinden şüphelenilen yabancı uyruklu bir şahsın yakalandığı belirtildi.

Açıklamada, “Hastane yapılan muayenesinde; yutma yöntemiyle mide ve bağırsaklarında 73 adet kapsül halinde 550 gram metamfetamin maddesi bulunduğu tespit edilmiş, gözaltına alınan şüpheli şahıs çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir. Uyuşturucu madde imalatı, kaçakçılığı ve kullanımına karşı yürütülen kararlı mücadelemiz devam edecektir” denildi.

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