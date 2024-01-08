Araç sahipleri dikkat! Plakalarda yeni dönem başladı

1 Ocak 2024 itibarıyla karekodlu plakaya geçiş başladı. Yeni tüm plakalarda karekodlu plakaların kullanılması zorunlu oldu.

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1Ocak 2024 tarihi itibarıyla karekodlu plaka dönemi başladı. Söz konusu tarihten sonra tescil ettirilen tüm araçlarda karekodlu plaka zorunluluğu bulunuyor. Araç sahiplerine karekodlu plakalar veriliyor.

1 Ocak 2024 itibari ile yürürlüğe giren düzenleme ile birlikte bazı bölgelerde "karekod" sistemine geçiş yapılmaya başlandı.

Sahte, yani APP olarak bilinen plakaların önüne geçmek için tasarlanan bu sistem, trafiğe ilk kez ya da yeniden çıkacak tüm araçlarda bulunmak zorunda olacak.

Bu karekod ile birlikte plakanın seri numarasından tutun, aracın nerede ve ne zaman üretildiğine ait bilgilerin tamamına erişim sağlanabilecek. Karekodlu plaka basım işlemleri noterden basım belgesi alan tüm yerler ve Şoförler Odaları'nda yapılabilecek.

Plakalığa yerleştirilecek karekodun, il kodu ile harf grubu arasında yer alması isteniyor. Plakaya ait bilgilerin doğrulanmasına olanak sağlayacak 15x15 mm boyutlarındaki bu karekod, 1 Ocak 2024 tarihinden sonra tescil edilecek tüm plakalar için zorunlu hale gelmiş olacak.

Bununla birlikte güncel plakların değişmesinin zorunlu olmadığının da altını çizelim. Yani halihazırda tescili yapılmış bir otomobiliniz varsa, plaka değiştirmek zorunda değilsiniz. Lakin aracın satışı halinde alınacak yeni plakanın, yeni düzenlemelere uygun olması gerekiyor.

Plakayı kaybetmeniz ya da muayene esnasında plakanın "ağır kusur" olarak görülmesi halinde de yeni plaka düzenlemesine geçiş yapmak zorundasınız.

Plakalara karekodun yanı sıra, 12 haneli bir seri numarası da işlenecek.