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‘Ördekler’ suç örgütünün lideri eski boksör, özel harekat ekiplerinin katıldığı operasyonla yakalandı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
‘Ördekler’ suç örgütünün lideri eski boksör, özel harekat ekiplerinin katıldığı operasyonla yakalandı

HATAY'da hakkında 17 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ‘Ördekler’ suç örgütünün lideri eski boksör, polis ekiplerinin başarılı operasyonuyla yakalandı.

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Hatay Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarında, hakkında birden fazla kişi ile birlikte yağma suçundan 17 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ‘Ördekler’ suç örgütünün lideri M.Ö. isimli şahsın 2023 yılı Ocak ayından bu yana firari olduğu tespit edildi.

Geçtiğimiz Cumartesi günü, eski boksör olan M.Ö.'nün yakalanmasına yönelik özel harekat görevlilerinin desteğiyle operasyon düzenlendi.

Operasyonda bahse konu suç örgütü elebaşı, Antakya ilçesi Gülderen Mahallesi'nde saklandığı ikamette yakalandı. Şahıs, Kilis L Tipi Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

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