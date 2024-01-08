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Trabzonspor'da ayrılık netleşti! Süper Lig ekibi transferi duyurdu

Trabzonspor'da ayrılık netleşti! Süper Lig ekibi transferi duyurdu

Trabzonspor'un Yunan orta sahası Dimitrios Kourbelis, sezon sonuna kadar Fatih Karagümrük'e kiralandı.

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Trabzonspor'un Yunan oyuncusu Dimitrios Kourbelis, Fatih Karagümrük'e transfer oldu.

İstanbul temsilcisi 30 yaşındaki oyuncuyu sezon sonuna kadar kiraladı.

Yunan orta saha oyuncusu Trabzonspor'da 5 maçta görev almıştı.

DIMITRIOS KOURBELIS KİMDİR?

2 Kasım 1993 tarihinde Yunanistan'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Tripolis'te başladı. 1.81 cm boyundaki Kourbelis, orta sahada ön libero olarak görev yapıyor. Stoper ve merkez orta saha olarak da oynayabiliyor. Yunanistan Milli Takımı'nda da forma giyen Kourbelis, çıktığı 36 karşılaşmada 1 gole imzasını attı. 30 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 1.5 milyon euro.

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