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RTÜK cezası onaylandı! Kızıl Goncalar dizisi ekranda olmayacak

RTÜK cezası onaylandı! Kızıl Goncalar dizisi ekranda olmayacak

Sosyal medyada infiale yol açan Kızıl Goncalar dizisi hakkında RTÜK tarafından verilen yayın durdurma cezası onaylandı...

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Türkiye'de dini değerler üzerinden yapılan provokasyonlarla mücadele sürüyor.

Başta sosyal medya olmak üzere, televizyon ekranlarında da dini değerler sıkça hedef alınıyor.

Yapılan paylaşımlar, replikler ve dizi/film konularında, Müslümanları aşağılayan ifadeler kullanılıyor.

Bunun bir örneği de Amerikan sermayeli FOX TV ekranlarında yaşanıyor.

FOX TV'de Müslümanlar hedef alınıyor

Milli ve manevi değerlerin hedef alındığı ‘Kızıl Goncalar’ adlı dizide, muhafazakar ve seküler çatışması ele alınıyor.

Müslümanları bağnaz olarak gösteren dizide, İslam karşıtı sözler de yer alıyor.

Tepkiler sonrası RTÜK'ten ceza geldi

Bunun üzerine sosyal medya kullanıcıları harekete geçerek tepki göstermeye başladı ve bu durum kamuoyunda infiale neden oldu.

Ardından RTÜK harekete geçti ve diziyle ilgili inceleme başlatıldı.

İnceleme sonucu, "toplumun milli ve manevi değerlerine" aykırılıktan yüzde 3 idari para cezası, 2 kez de program durdurma cezası verildi.

Yapımcı açıkladı: Dizi yayınlanmayacak

Ceza sonrası dizinin yeni bölümünün yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyordu. Sorulara yanıt dizinin yapımcısından geldi..

Kızıl Goncalar dizisinin yapımcısı olan Faruk Turgut, açıklamasında yayın durdurma cezasının onaylandığını belirterek dizinin ekranda olmayacağını söyledi:

Bu akşam yayın yok. İdare mahkemesi ve Bölge idare mahkemesi, RTÜK'ün verdiği yayın durdurma kararını onayladı. Kızıl Goncalar'ın yayınını yapamıyoruz.

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