BIST 7.819
DOLAR 29,89
EURO 32,80
ALTIN 1.951,43
HABER /  DÜNYA

Alman futbol efsanesi Beckenbauer, hayatını kaybetti

Alman futbol efsanesi Beckenbauer, hayatını kaybetti

Alman futbol efsanesi Franz Beckenbauer, 78 yaşında hayatını kaybetti.

Abone ol

'Kaiser' lakaplı Alman futbol efsanesi Franz Beckenbauer, 78 yaşında hayatını kaybetti.

Tüm zamanların en iyi futbolcularından biri olarak bilinen isim Almanya'nın 1974 ve 1990 Dünya Kupası zaferlerine öncülük etmişti. 

Bayern Münih'le özdeşleşen Alman efsane, 424 Bundesliga maçında forma giyen efsane, 44 gol ve 70 asist üretti. 

Beckenbauer, kariyerinde 2 kez Ballon D'Or, 1 kez Dünya Kupası, 1 kez Avrupa Şampiyonluğu ve 3 kez de Şampiyon Kulüpler Kupası'nı kazandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Trabzonspor'da ayrılık netleşti! Süper Lig ekibi transferi duyurdu
Trabzonspor'da ayrılık netleşti! Süper Lig ekibi transferi duyurdu
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
Marsilya, Beşiktaş'tan transferini duyurdu
Marsilya, Beşiktaş'tan transferini duyurdu
Aziz Yıldırım'dan başkanlık iddialarına cevap!
Aziz Yıldırım'dan başkanlık iddialarına cevap!
Papa Franciscus'tan Gazze'de ateşkes çağrısı
Papa Franciscus'tan Gazze'de ateşkes çağrısı
Irkçı Wilders'tan yeni İslam karşıtlığı kararı!
Irkçı Wilders'tan yeni İslam karşıtlığı kararı!
Araç sahipleri dikkat! Plakalarda yeni dönem başladı
Araç sahipleri dikkat! Plakalarda yeni dönem başladı
Bakan Koca'dan MOSSAD operasyonunda doktor bulunduğu iddialarına cevap
Bakan Koca'dan MOSSAD operasyonunda doktor bulunduğu iddialarına cevap
İstanbul'da yediemin otopark ücretlerine zam geldi! Ne kadar oldu?
İstanbul'da yediemin otopark ücretlerine zam geldi! Ne kadar oldu?
Bakan Hakan Fidan Kırgızistan'a gidiyor
Bakan Hakan Fidan Kırgızistan'a gidiyor
‘Ördekler’ suç örgütünün lideri eski boksör, özel harekat ekiplerinin katıldığı operasyonla yakalandı
‘Ördekler’ suç örgütünün lideri eski boksör, özel harekat ekiplerinin katıldığı operasyonla yakalandı
Rusya, Ukrayna’da yerleşim yerlerini vurdu: 3 ölü!
Rusya, Ukrayna’da yerleşim yerlerini vurdu: 3 ölü!