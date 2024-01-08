Alman futbol efsanesi Beckenbauer, hayatını kaybetti

Alman futbol efsanesi Franz Beckenbauer, 78 yaşında hayatını kaybetti.

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'Kaiser' lakaplı Alman futbol efsanesi Franz Beckenbauer, 78 yaşında hayatını kaybetti.

Tüm zamanların en iyi futbolcularından biri olarak bilinen isim Almanya'nın 1974 ve 1990 Dünya Kupası zaferlerine öncülük etmişti.

Bayern Münih'le özdeşleşen Alman efsane, 424 Bundesliga maçında forma giyen efsane, 44 gol ve 70 asist üretti.

Beckenbauer, kariyerinde 2 kez Ballon D'Or, 1 kez Dünya Kupası, 1 kez Avrupa Şampiyonluğu ve 3 kez de Şampiyon Kulüpler Kupası'nı kazandı.