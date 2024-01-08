Fatih Camii imamına bıçaklı saldırı

İstanbul'da Fatih Camii imamı ile cami cemaatinden bir kişi, camide huzursuzluk çıkaran ve imam tarafından uyarılan saldırgan tarafından bıçakla yaralandı. Saldırgan gözaltına alındı, imam ile diğer yaralı hastaneye kaldırıldı.

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Fatih Camisi İmamı Kurra Hafız Galip Usta ve cami cemaatinden Bilal Erdem, namazdan sonra bir şüpheli tarafından bıçakla yaralandı.

Fatih Camisi’nde namaz sırasında sorun çıkaran şüpheli Ö.S, özel güvenlik görevlileri tarafından camiden çıkarıldı.

Namazın ardından imam odasına giren ve Usta ile konuşmak istediğini belirttikten zanlı, imam ile araya girmeye çalışan cami cemaatinden Bilal Erdem'i bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık görevlilerince hastaneye kaldırıldı. Yaralıların durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

Şüpheli Ö.S. gözaltına alındı.​​​​​​​

İSTANBUL VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliğinden de konuya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada şunlar denildi:

"08.01.2024 günü saat 19.15 sıralarında Ö.S. İsimli şahıs, Fatih Camii içerisinde slogan atarak cami içerisinde huzursuzluk çıkarmıştır. Fatih Camii imamı Galip Usta da şahsı uyararak dışarı çıkmasını istemiş. Ö.S. İsimli şahıs bu sırada Galip Usta ve Bilal Erdem’i bıçakla yaralamıştır. Şahıs, olayın ardından güvenlik görevlilerince yakalanarak gözaltına alınırken, Galip Usta ve Bilal Erdem, olayın ardından kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alınmıştır."