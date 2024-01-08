Beşiktaş'ın yeni hocası Fernando Santos İstanbul'da

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Fernando Santos'un uçağının İstanbul'a indiği açıklandı.

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Beşiktaş'ın anlaştığı Portekizli teknik direktör Fernando Santos'u taşıyan uçak İstanbul'a indi.

Çiçeklerle karşılandı

Genel Havacılık Terminali'nden çıkış yapan 69 yaşındaki teknik adam ve yardımcılarını kulüp yöneticileri karşıladı. Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, Portekizli teknik adama çiçek takdim etti. Santos ve ekibi, işlemlerinin ardından kendisini bekleyen araca binerek havalimanından ayrıldı.

Beşiktaş, yeni teknik direktörü Fernando Santos için Başkan Hasan Arat'ın katılımıyla saat 12.00'de imza töreni düzenleyecek.

Beşiktaş sezona hoca kriziyle başladı

Sezona Şenol Güneş ile başlayan Beşiktaş'ta Güneş'in ayrılığının ardından sonra takımın başına Burak Yılmaz geçmişti.

Burak Yılmaz yönetiminde de istediği performansı sergileyemeyen siyah-beyazlılar takımın başına efsane futbolcusu Rıza Çalımbay'ı getirdi.

En son sahasında Alanyaspor'a 3-1 kaybeden Beşiktaş'ta Rıza Çalımbay'la da yollar ayrıldı. Çalımbay'ın ardından siyah-beyazlılar rotayı yurt dışına çevirdi.

Fernando Santos dönemi

Birçok teknik direktörün adının geçtiği Beşiktaş'ta nihai karar verildi.

Siyah-beyazlı takım teknik direktörlük görevine Portekizli Fernando Santos'u getirdi.

Portekiz'i şampiyon yaptı

Tecrübeli teknik adam; Portekiz, Polonya, Yunanistan milli takımlarını ayrıca Benfica, PAOK, Panathinaikos, Sporting CB gibi kulüpleri çalıştırdı.

Ayrıca Portekizli çalıştırıcı, Portekiz milli takımı ile EURO 2016 kupasını kazandı.

Yardımcıları belli oldu

Fernando Santos'un yardımcılıklarını Joao Carlos Viana Cunha Costa, Paulo Jose Ramos Mendes, Justino Fernando, Ricardo Miguel Candido de Sousa Santos, Jorge Manuel Caetano do Rosario yapacak.