Joe Biden'ın konuşması yarıda kesildi

ABD Başkanı Joe Biden'in bir kilisede yaptığı konuşma, İsrail'in Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği katliamları protesto eden bir grup tarafından kesildi.

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İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları tüm şiddetiyle devam ediyor. 7 Ekim'den bu yana en az 10 bin çocuk, 7 bin kadın olmak üzere 23 bin 84 Filistinli yaşamını yitirdi.

Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip edildi.

Tüm bunlar yaşanırken İsrail'in en büyük destekçisi ise ABD oldu.

ABD Başkanı protesto edildi

ABD Başkanı Joe Biden, Güney Carolina'nın Charleston kentinde bulunan Mother Emanuel Ame Kilisesi'ndeki bir etkinlikte konuşma yaparken salonda bulunan bazı göstericiler tarafından protesto edildi.

Kilisede ayağa kalkarak Gazze'ye atfen, "Şimdi ateşkes" şeklinde slogan atan göstericiler Biden'a 'ateşkes için adım atması' çağrısında bulundu.

"20 bin kişinin kanı sizin elinizde"

Göstericilerden birinin, "Eğer burada kaybedilen hayatları önemsiyorsanız o zaman kayıpları onurlandırın ve Filistin'de ateşkes çağrısında bulunun" şeklinde konuşması kameralara yansıdı.

Bir başka gösterici, "20 bin kişi hayatını kaybetti, onların kanı da sizin elinizde" diye konuştu.

Daha sonra görevlilerce dışarı çıkarılan göstericiler bu sırada ateşkes çağrısıyla slogan atmaya devam etti.

Göstericilerin dışarı çıkarılmasının ardından salonda kalanlar Biden lehine tezahüratta bulunurken Biden'ın protesto karşısındaki şaşkınlığı kameralara yansıdı.

Biden: İsrail'in Gazze'den çıkması için sessizce çalışıyorum

Daha sonra konuşmasına devam eden Biden, "Onların tutkularını anlıyorum. Gazze'den (İsrail'in) büyük oranda çıkması için elimden geleni yaparak sessizce İsrail hükümetiyle çalışıyorum" ifadelerini kullandı.

İsrail'e kayıtsız desteğini sürdüren ABD yönetimine hem Amerikan hem de uluslararası kamuoyu tarafından İsrail'in saldırılarını durdurma ve Gazze'de ateşkes için harekete geçme çağrıları artıyor.