Abdulkadir Selvi'den, Ali Koç'a FETÖ salvoları! "FETÖ’ye karşı verdiğim mücadelenin zekatını versem 40 Ali Koç eder"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un “Ulan sen zamanında FETÖ için salya sümük ağlamış adamsın sen kimsin Fenerbahçe’yi FETÖ ile bağdaştırıyorsun” sözlerine Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi'nin öfkesi dinmiyor. "Siz FETÖ’nün ananaslarını yerken ben mücadele ediyordum" diyen Selvi, "Benim FETÖ’ye karşı verdiğim mücadelenin zekatını versem 40 Ali Koç eder" ifadesini kullandı.

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29 Aralık'ta Riyad'da oynanması planlanan Süper Kupa finali, Fenerbahçe ve Galatasaray takımlarının Atatürk tişörtü ve pankartıyla sahaya çıkmalarına izin verilmemesi üzerine ertelenmişti. Bunun üzerine Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi de Fenerbahçe Başkanı Koç'u ve Fenerbahçe'yi hedef almış ve "Suudi Arabistan’da oynanacak olan maçta bula bula, 15 Temmuz darbe girişiminde FETÖ’cülerin kullandığı, 'Yurtta sulh cihanda sulh' sözü mü bulundu?" diye sormuştu.

"Ulan sen zamanında FETÖ için..."

Ali Koç, katıldığı bir televizyon programında Selvi'nin yazısına "Yurtta sulh cihanda sulh pankartımızı FETÖ’ye bağlıyorlar, ulan sen zamanında FETÖ için salya sümük ağlamış adamsın sen kimsin Fenerbahçe’yi FETÖ ile bağdaştırıyorsun" diye yanıt vermişti. Selvi bugünkü yazısında Ali Koç’a yanıt verdi.

"Deneyimli bir gazeteci olarak..."

“Erdoğan yaşananları bir provokasyon girişimi olarak değerlendirdi. Ben de yazılarımda bu provokasyona dikkat çektim. Deneyimli bir gazeteci olarak Cumhurbaşkanı ile aynı tehlikeye dikkat çekmem suç mu?” diye soran Selvi, “Cumhurbaşkanı Erdoğan tepki gösterince paniklemiş. Erdoğan’ı hedef alamayınca da beni hedef tahtasına oturtmuş” dedi.

'Ulan' Ali Koç'a yakışır bana yakışmaz

Abdulkadir Selvi, “Ben ona ‘ulan’ diye seslenmiyorum. O ifade Ali Koç’a yakışır, ama bana yakışmaz” diyerek Ali Koç’un hakkındaki FETÖ suçlamalarına şöyle yanıt verdi:

- Ali Koç, ben 7 Şubat MİT krizinde, FETÖ’nün karşısında dimdik duran bir gazeteciyim. “Burada asıl hedef Erdoğan” diye ilk karşı çıkan benim.

Siz Gezi'de otelinizi çapulculara açarken...

- Siz Gezi’de çapulculara Divan Oteli’ni açarken, ben “Bu bir kalkışma girişimidir” diye ekranlarda kavga veriyordum. 17-25 Aralık’ta FETÖ’nün asıl hedefinin Erdoğan’a kelepçe vurmak olduğunu savunuyordum.

- 15 Temmuz darbe girişiminde ise gece CNN Türk’te Erdoğan’la yayındaydım. FETÖ’nün darbe girişimine karşı canımı ortaya koyma pahasına mücadele verdim.

Siz FETÖ'nün hediye ananaslarını yerken...

- Siz o zaman FETÖ’nün hediye ettiği ananasları yemekle meşguldünüz. Rahmetli Mustafa Koç, bir röportajında FETÖ’yle görüştüğünü anlatmıştı. FETÖ’nün ses kaydında geçen ananasları doğrulamış ve “Bana ananas yollandı. Ben de aradım teşekkür ettim. Gayet de lezzetliydi” demişti.

Mücadelemin zekatını versem 40 Ali Koç eder

- FETÖ bana ananas göndermedi. Ali Koç siz FETÖ’nün ananaslarını yerken, ben FETÖ’yle mücadele ediyordum. FETÖ bana 17 suç duyurusunda bulundu. Senin hakkında bir suç duyurusunda bulundu mu? Benim FETÖ’ye karşı verdiğim mücadelenin zekatını versem 40 Ali Koç eder...”