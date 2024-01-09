BIST 7.819
DOLAR 29,93
EURO 32,82
ALTIN 1.955,32
HABER /  POLİTİKA

CHP lideri Özgür Özel, Fatih Camisi'ndeki saldırıyı kınadı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
CHP lideri Özgür Özel, Fatih Camisi'ndeki saldırıyı kınadı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Fatih Camisi'nde yapılan saldırıyı kınadı.

Abone ol

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Fatih Camisi'nde imam Galip Usta ve cami cemaatinden Bilal Erdem'e yapılan saldırıyı kınadı.

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Fatih Camii İmamı Galip Usta ve Bilal Erdem'e camide yapılan saldırıyı kınıyor, Usta ve Erdem'e acil şifalar diliyorum. Saldırının tüm detaylarıyla açığa çıkarılmasını ve benzer olayların bir daha ibadethanelerimizde yaşanmamasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Eşini ve bebeğini odaya kilitleyen baba, evi ateşe verdi
Eşini ve bebeğini odaya kilitleyen baba, evi ateşe verdi
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
77 kişiyi öldürdü devlete 'insan hakları davası' açtı
77 kişiyi öldürdü devlete 'insan hakları davası' açtı
Ekrem İmamoğlu: Kaybetmeyi aklımın ucuna bile getirmiyorum
Ekrem İmamoğlu: Kaybetmeyi aklımın ucuna bile getirmiyorum
Antakya'da konteyner yangını söndürüldü
Antakya'da konteyner yangını söndürüldü
20 ilde "Sibergöz-12" operasyonu! Bakan Yerlikaya: 75 şüpheli şahıs yakalandı
20 ilde "Sibergöz-12" operasyonu! Bakan Yerlikaya: 75 şüpheli şahıs yakalandı
Abdulkadir Selvi'den, Ali Koç'a FETÖ salvoları! "FETÖ’ye karşı verdiğim mücadelenin zekatını versem 40 Ali Koç eder"
Abdulkadir Selvi'den, Ali Koç'a FETÖ salvoları! "FETÖ’ye karşı verdiğim mücadelenin zekatını versem 40 Ali Koç eder"
Filipinler'de 6,7 büyüklüğünde deprem
Filipinler'de 6,7 büyüklüğünde deprem
Joe Biden'ın konuşması yarıda kesildi
Joe Biden'ın konuşması yarıda kesildi
Ömer Çelik'ten Fatih Camii imamına yapılan saldırı hakkında açıklama
Ömer Çelik'ten Fatih Camii imamına yapılan saldırı hakkında açıklama
Celtic taraftarından manidar soru! "Ukrayna olmuyor Filistin niye?"
Celtic taraftarından manidar soru! "Ukrayna olmuyor Filistin niye?"
New York'ta Filistin destekçisi göstericiler iki köprü ve bir tüneli trafiğe kapattı
New York'ta Filistin destekçisi göstericiler iki köprü ve bir tüneli trafiğe kapattı