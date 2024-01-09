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Eşini ve bebeğini odaya kilitleyen baba, evi ateşe verdi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Eşini ve bebeğini odaya kilitleyen baba, evi ateşe verdi

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde eşiyle tartışan şahıs, eşi ve 9 aylık bebeğini odaya kilitleyerek evi ateşe verdi.

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Olay, Alaşehir ilçesi Şeyhsinan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ü.D. ile eşi E.D. arasında tartışma yaşandı. Tartışma sırasında öfkelenen Ü.D., eşi E.D. ve 9 aylık bebekleri A.D.'yi odaya kilitleyerek evi ateşe verdi. Evden yükselen dumanları gören çevredekiler, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen ekipler yangın merdiveniyle E.D. ve 9 aylık bebeğinin kilitli kaldığı odaya girdi. Anne ve bebeği itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken, baba Ü.D. ise dumandan etkilendi.

Ü.D., olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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