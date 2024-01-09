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77 kişiyi öldürdü devlete 'insan hakları davası' açtı

77 kişiyi öldürdü devlete 'insan hakları davası' açtı

Norveç'te 2011 yılında 77 kişiyi öldüren neo-Nazi Anders Breivik, cezaevindeki tecrit koşullarının "insan haklarına aykırı" olduğu iddiasıyla Norveç devletine dava açtı.

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Norveç Adalet Bakanlığı, güvenlik gerekçeleriyle Breivik'in diğer mahkumlardan ayrı tutulması gerektiğini savunuyor.

Breivik'in avukatıysa, 44 yaşındaki müvekkilinin, tutukluluk koşulları nedeniyle "artık yaşamak istemediğini" belirtti. Pazartesi görülen duruşmada avukat Oeystein Storrvik "12 yıldır izole halde. Tamamen dışarıya kapalı bir dünyada yaşıyor, artık yaşamak istemiyor" dedi.

Mahkemeden, dış dünyayla iletişiminin açılmasını talep eden Breivik, Ringerike Cezaevi'nde iki katlı, spor ve yemek imkanı bulunan özel bir bölümde tutuluyor.

Bombalı saldırıda 8, Utoya adasındaki gençlik kampındaki saldırıda da 69 kişi hayatını kaybetmişti.
Breivik 2012 yılında çıkarıldığı mahkemede, 21 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Bu Norveç yasalarının izin verdiği en uzun ceza. Ancak mahkumiyeti bittikten sonra hala bir tehdit oluşturduğu kanısı oluşursa cezası uzatılabiliyor.
Breivik 2016'da da Norveç devletine karşı insan hakları davası açmış ve bir kısmını kazanmış ancak bir sonraki yıl bu karar bozulmuştu.

Spor salonu, tv odası var

Breivik'in, Ringerike Cezaevi'nde tutulduğu iki katlı özel bir bölüm geçen ay Norveç televizyonu tarafından görüntülenmişti.
Burada spor yapabileceği bir oda, özel banyo ve kendi mutfağı bulunuyor.
Norveç Adalet Bakanlığı avukatları Breivik'in yemek yapmaktan, oyun oynamaya, yürüyüşten, basketbola birçok farklı aktiviteye erişiminin olduğunu belirtiyor.

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