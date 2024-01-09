Emekliye seyyanen değil oransal zam! Cem Küçük 'çözülemedi' dedi! Fatih Portakal iki senaryoyu anlattı
Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi hükümetten gelecek müjdeli haberi bekliyor. Memur emeklilerinin ardından zam oranı yüzde 37.57'de kalan emekli işçi, çiftçi, esnafa refah payı verilmesi için hazırlıklarda sona gelindi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca yapılan çalışmada SSK, Bağ-Kur emeklilerine verilecek refah payının seyyanen artış değil, memur emeklileriyle aralarındaki yüzde 11.68'lik açığı kapatacak oransal bir düzenleme olduğu öğrenildi.
Memur emeklileri yaklaşık yüzde 50 zam alırken, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 37,57'de kalmıştı. Emekli işçi, çiftçi, esnafa refah payı verilmesi için hazırlıklarda sona gelindi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca yapılan çalışmada SSK, Bağ-Kur emeklilerine verilecek refah payının seyyanen artış değil, memur emeklileriyle aralarındaki yüzde 11.68'lik açığı kapatacak oransal bir düzenleme olduğu öğrenildi.
Kök maaşı düşük olan ve 7 bin 500 liraya tamamlananlar için de ayrı bir çalışma yapıldı. Bu kapsamda, en düşük emekli maaşının 10 bin liranın biraz üstüne çıkarılarak 10 bin 250 lira gibi bir rakam olması durumunda bu kapsamdaki emekli sayısının 4 milyon 900 bin kişiden 5 milyon 200 bine yükseleceği hesaplanıyor.
Fark hesaplara yatacak...
Memur emeklileri, toplu sözleşmeden kaynaklanan yüzde 15 zammın üstüne 2023 yılı temmuz-aralık döneminde oluşan enflasyon farkıyla birlikte yüzde 49.25, İşçi ve Bağ-Kur emeklileri de geçen yılın ikinci altı aylık döneminde oluşan TÜFE artışı oranında yüzde 37.57 zam alacak.
Emekli aylıklarına enflasyon verisi dışında yapılacak zam için yasal değişiklik gerekiyor. Yapılacak yasal değişikliğin 16 Ocak'tan sonra Meclis'e sevk edilmesi bekleniyor. Emekli aylıklarının daha öncesinde verilmesi durumunda ise sonradan aradaki farkın hesaplara aktarılması öngörülüyor.