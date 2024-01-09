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Servis otobüsü alev alev yandı

Servis otobüsü alev alev yandı

Malatya’da seyir halinde olan bir servis otobüsü alev alev yandı. Yaralananın olmadığı olayda araç kullanılamaz hale geldi.

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Olay, 06.00 sıralarında Malatya- Elazığ karayolu eski adliye kavşağı mevkiinde bulunan alt geçitte meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Elazığ istikametine seyir halinde olan S.G. idaresindeki 44 S 0584 plakalı servis otobüsü alt kısmında aninden alev aldı. Alevlerin kısa sürede sardığı araç alev topuna dönerken, ihbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, araç kullanılmaz hale geldi.

Yaralananın olmadığı olayda bölgede trafik bir süre kontrollü sağlanırken, kullanılmaz hala gelen aracın çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılmasıyla trafik normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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