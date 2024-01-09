İyi Parti kulislerinden sızdı, ortalık karıştı! Akşener 31 Mart'ta istifa mı edecek?

Yerel seçimlerde 81 ilde aday çıkarma kararı alan İYİ Parti’de yeni bir iddia ortaya atıldı. Genel İdare Kurulu’nda (GİK), bazı partililer bu kararın oyları düşürebileceğini dile getirdi. Genel Başkan Meral Akşener'in oyların 14 Mayıs'ın altına düşmesi halinde istifa edeceğini söylediği iddia edildi.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İYİ Parti Genel İdare Kurulu (GİK) üyeleriyle bir araya geldi. Toplantının gündemi 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerdi. 81 ilde aday çıkarma kararının alındığı Genel İdare Kurulu toplantısında kararı eleştiren üyelere, Meral Akşener'in sözleri damga vurdu. Akşener'in 31 Mart'ta yapılacak seçimde oyların geçtiğimiz seçimden düşük gelmesi halinde istifa edeceğini söylediği iddia edildi.

Toplantıda gündeme geldi

İYİ Parti’de art arda yaşanan istifaların özellikle büyük kentlerde oyları düşüreceği yönünde yapılan tartışmalar sürerken, yeni bir iddia ortaya atıldı. Bazı İYİ Parti GİK üyeleri, bu tartışmaların, 81 ilde aday çıkarma kararının alındığı GİK toplantısında da gündeme getirildiğini dile getirdi.

Bütün sorumlulukları alıyorum

Toplantıda bu kararın özellikle İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirlerde CHP ve diğer partilere oy kaymasına neden olabileceği yönünde kaygılar aktarıldı. Artı Gerçek'in haberine göre, bazı GİK üyeleri, toplantıda bu kaygıların belirtilmesi üzerine Akşener’in söz aldığını ve “Oylarımızın düşmesi durumunda bütün sorumluluğu alıyorum, eğer 14 Mayıs tarihinde aldığımız oyun altına düşersek istifa edeceğim” dediğini belirtti.