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Şırnak'ta arılar kış uykusunda arıcılar nöbette

Şırnak'ta arılar kış uykusunda arıcılar nöbette

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde kış aylarında kışlaklara bırakılan binlerce bal arısı için arıcılar nöbet tutuyor.

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İlçede arıcılık yapan binlerce vatandaş, yaz aylarında yaylaya götürdükleri arılarını kış aylarında ise ilçe merkez ve köylerinde kışlaklara bırakarak geçimini sağlıyor. Doğal bal üreten arıcılar, gezginci arıcılar gibi bölge bölge dolaşamadıkları için arılarının çoğunu kış soğuklarında kaybediyor.
Soğuk havada kar altında kalan bal arıları her yıl olduğu gibi bu yılda kış aylarının sert geçmesinden dolayı telef oluyor. Arıcılar, kış aylarında bal arılarının ölümlerinin önüne geçmek için karla mücadele ediyor. Kovanların önünü kapatmaması için küreklerle kar temizleyen arıcılar, seslerden uyanan bal arılarının tekrar yuvalarına dönmesi için yoğun çaba sarf ediyor.
Arıcılardan Metin Ataman, yıllardır arıcılıkla uğraştıklarını ancak her yıl kış aylarında çok zarar gördüklerini söyledi. Bölgenin kış aylarında sert geçtiğini belirten Ataman, "Arıcılarımız, arı dolu kovanlarını kışlaklara bırakıyor. Mart ayına kadar hiç ellemiyor. Kış uykusundaki arılar kar yağışı ve soğuklar nedeniyle telef oluyor" dedi.
Cemrelerin düşmesine kadar herhangi bir müdahalede bulunmadıklarını ifade eden Ataman, "Bu yüzden sadece kovan önlerini temizliyoruz. Çıkan arılar tekrar yuvalarına dönsün diye. Maalesef arılar uyuyor, arıcılar uyumuyor. Doğal bal üretimi olduğu için bölgemizdeki arıcılarımızın çoğu arılarını burada bırakıyor. Haliyle kış ayları arıcılar için kabus gibi geçiyor" şeklinde konuştu.

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