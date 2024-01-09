İmamoğlu için en kötü senaryo! Tulum çıkartır, DEM oylarını eksiksiz toplar

Gazeteci Akif Beki, Ekrem İmamoğlu'nun Demirtaş ailesine başsağlığı dilediğini, ancak DEM Parti'nin bu durumu gizlemesinin nedeninin aday çıkarma hazırlığı olabileceğini yazdı. Beki, "Başak Demirtaş'ı, İmamoğlu'nun karşısına aday çıkaracakları bile söyleniyor." ifadelerine yer verdi.

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun geçtiğimiz günlerde babasını kaybeden eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a başsağlığı dilemediği iddiasıyla başlayan tartışmalar farklı bir boyuta taşındı.

Karar gazetesi yazarı Akif Beki, bugünkü köşesinde İmamoğlu çiftinin Başak Demirtaş'ı arayıp başsağlığı dilediğini hatta Demirtaş'a selam gönderdiğini yazdı.

DEM Parti çevrelerinin "İmamoğlu taziye dilemedi' eleştirilerine sessiz kalmasına değinen yazar, neden olarak DEM Parti'nin İstanbul'dan aday çıkarma ihtimaline değinerek şu ifadelere yer verdi:

"Oyları eksiksiz toplar"

"Başak Demirtaş'ı, İmamoğlu'nun karşısına aday çıkaracakları bile söyleniyor. İstanbul'da yüzde 8-10'luk bir seçmen havuzları var. Bu oylardan en az fireyi, ancak Demirtaş ismi verdirebilir. Başka hiçbir isim, İmamoğlu'na oy kayışını daha fazla önleyemez.

Dolayısıyla muhalefete İstanbul'u, İmamoğlu'na seçimi kaybettirmeyi kafa koyduysanız Başak Hanım'dan iyisini bulamazsınız. Tulum çıkartır, DEM oylarını eksiksiz toplar."

"Restleşmenin ciddiye binme riski taşıdığı muhakkak"

Yazısında "İmamoğlu'na karşı taziye tepkileri, ondan mı köpürtülüyor, dersiniz?" diye soran Beki, Tuncer Bakırhan'ın CHP'ye yönelik son dönemdeki sert çıkışlarını hatırlatarak, yazısını böyle tamamlıyor:

"Hepsini bir arada değerlendirince müzakere kartlarının çekildiği, söylentilerle İmamoğlu üstünde baskı kurup çıkışlarla CHP'yi sıkıştırmanın denendiği düşünülebilir. Öyle ya da değil, CHP ile DEM'in yıpratıcı olabilecek bir sürece girdiği ve restleşmenin ciddiye binme riski taşıdığı muhakkak."

Akif Beki'nin yazısının tamamı