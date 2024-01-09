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Bakan Göktaş duyurdu! Yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yatırıldı

Bakan Göktaş duyurdu! Yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yatırıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ocak ayına ilişkin toplam 3,2 milyar TL tutarındaki yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırdıklarını açıkladı.

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ocak ayına ilişkin toplam 3,2 milyar TL tutarındaki yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırdıklarını açıkladı. Bakan Göktaş, bu kapsamda yaklaşık 1,8 milyar TL tutarında yaşlı aylığını ve yaklaşık 1,4 milyar TL tutarındaki engelli aylıklarını hak sahiplerinin hesaplarına yatırdıklarını belirtti.

Engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programları geliştirdiklerini belirten Bakan Göktaş, “Engelli ve yaşlı vatandaşların toplumsal hayata tam ve etkin katılımları ile bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda yanındayız. Bu doğrultuda Ocak ayına ilişkin toplam 3,2 milyar TL tutarındaki yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırdık” ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Ocak ayı memur maaş katsayısındaki yeni düzenleme sonrasında yaşlı ve engelli aylıklarında artış olacağını kaydeden Bakan Göktaş, “Vatandaşlarımızın herhangi bir hak kaybı yaşamaması için Ocak ayı farklarını, Şubat ayı dönem ödemesiyle birlikte hesaplara yatıracağız” diye konuştu.

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