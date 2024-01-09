BIST 7.849
DOLAR 29,94
EURO 32,84
ALTIN 1.959,55
HABER /  GÜNCEL

Bıçaklı saldırıya uğramıştı! Fatih Camisi imamının son durumu nasıl?

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Bıçaklı saldırıya uğramıştı! Fatih Camisi imamının son durumu nasıl?

Bezmialem Vakıf Üniversitesi Başhekimi Prof. Dr. Alpaslan Mayadağlı, bıçakla yaralanan Fatih Camisi İmamı Kurra Hafız Galip Usta'nın sağlık durumuna ilişkin, "Hayati parametreler hastamızın lehine, hayati bir tehlikemiz yok. Bu yaralanmalardan, müdahaleler sonucunda herhangi bir sıkıntı olmadan çıkacağımızı düşünüyoruz." dedi.

Abone ol

Prof. Dr. Mayadağlı, TRT Haber'e yaptığı açıklamada, Usta'nın hastanelerinde tedavisine başlandığını belirterek, yemek borusuna gelen herhangi bir darbenin olmadığını söyledi.

Hastanın soluk borusunun ciddi yaralanmaya maruz kaldığını vurgulan Mayadağlı, "Ancak hastanın sağlık durumu stabil. Çok hızlı bir şekilde hastaneye getirildi, zamanında etkin bir müdahale yapılmasaydı hastamızı kaybetme riskimiz çok fazlaydı. Yemek borusuna isabet etmemesi büyük bir avantaj. Bu ciddiyetteki bir saldırı çok ucuz şekilde atlatacağız diye düşünüyorum." diye konuştu.

Başhekim Mayadağlı, hastanın 3 bıçak darbesi aldığını aktararak, şunları kaydetti:

"Boyun ve göğüs bölgesine darbe almış. Soluk borusundaki darbenin müdahalesi yapılıyor. Boyundan maalesef büyük darbe almış. Kanama ve yaralanmalar kontrolümüz altında. Hayati parametreler hastamızın lehine, hayati bir tehlikemiz yok. Bu yaralanmalardan müdahaleler sonucunda herhangi bir sıkıntı olmadan çıkacağımızı düşünüyoruz. Gereken her şey hastanemiz tarafından yapılıyor."

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Fatih Camisi İmamı Galip Usta camide bıçaklandı! Provokatör "Kahrolsun İsrail, Uyanın Müslümanlar" diye bağırdı
Foto Galeri Fatih Camisi İmamı Galip Usta camide bıçaklandı! Provokatör "Kahrolsun İsrail, Uyanın Müslümanlar" diye bağırdı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Bandırma'da fırtına ve yağış etkili oldu
Bandırma'da fırtına ve yağış etkili oldu
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
Yeniden Refah Partisi Ankara ve İstanbul'da aday çıkaracak iddiası! Saat 15:00'te açıklanacak...
Yeniden Refah Partisi Ankara ve İstanbul'da aday çıkaracak iddiası! Saat 15:00'te açıklanacak...
Bakan Göktaş duyurdu! Yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yatırıldı
Bakan Göktaş duyurdu! Yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yatırıldı
Şırnak'ta arılar kış uykusunda arıcılar nöbette
Şırnak'ta arılar kış uykusunda arıcılar nöbette
Ersan Şen işte İyi Parti'nin İstanbul adayı dedi duyurdu! 'Kazanma şansları sıfır'
Ersan Şen işte İyi Parti'nin İstanbul adayı dedi duyurdu! 'Kazanma şansları sıfır'
Devlet memurlarının 2024 yemek bedelleri belirlendi
Devlet memurlarının 2024 yemek bedelleri belirlendi
Servis otobüsü alev alev yandı
Servis otobüsü alev alev yandı
İyi Parti kulislerinden sızdı, ortalık karıştı! Akşener 31 Mart'ta istifa mı edecek?
İyi Parti kulislerinden sızdı, ortalık karıştı! Akşener 31 Mart'ta istifa mı edecek?
CHP lideri Özgür Özel, Fatih Camisi'ndeki saldırıyı kınadı
CHP lideri Özgür Özel, Fatih Camisi'ndeki saldırıyı kınadı
Eşini ve bebeğini odaya kilitleyen baba, evi ateşe verdi
Eşini ve bebeğini odaya kilitleyen baba, evi ateşe verdi
77 kişiyi öldürdü devlete 'insan hakları davası' açtı
77 kişiyi öldürdü devlete 'insan hakları davası' açtı