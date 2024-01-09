Fatih Camisi İmamı Galip Usta camide bıçaklandı! Provokatör "Kahrolsun İsrail, Uyanın Müslümanlar" diye bağırdı
FATİH Camisi imamı kurra hafızı Galip Usta ve hafız Bilal Erdem, camiye giren saldırgan tarafından bıçaklanarak ağır yaralandı. Ömer Salgın isimli saldırganın cami içinde "Allahu Ekber, kahrolsun İsrail. Uyanın Müslümanlar" diye bağırdığı ortaya çıktı. Usta ve talebesinin sağlık durumları ciddiyetini korurken, saldırıya tepki yağdı.
İstanbul Fatih Camii imamı Galip Usta ve öğrencisi Bilal Erdem, camiye giren Ömer Salgın isimli kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Saldırganın cami içinde slogan atarak huzursuzluk çıkardığı, ardından da konuşmak bahanesiyle imam odasına girmeye çalıştığı Galip Usta ve Bilal Erdem'i bıçakla yaraladığı belirlendi. Saldırgan yakalanırken, Usta ve Erdem'in durumu ciddiyetini koruyor.
Saat 19.15 sıralarında Fatih Camii'nde meydana gelen olayda, cami içerisinde slogan atan Ömer Salgın isimli şüpheli cami imamı Galip Usta tarafından uyarılarak dışarı çıkması istendi. Cemaatten de salgına tepki gösterenler oldu.
Namaz sonrası imam odasına girdi
Namazın ardından imam odasına giren ve imam Galip Usta ile konuşmak istediğini belirttikten zanlı, imam ile araya girmeye çalışan cami cemaatinden hafızlık talebesi Bilal Erdem'i bıçakla yaraladı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince hastaneye kaldırılan yaralılarla ilgili İstanbul Valiliği, "Galip Usta ve Bilal Erdem, olayın ardından kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alınmıştır. İki yaralının hayati tehlikesi bulunmaktadır.” açıklaması yaptı.