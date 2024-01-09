Fatih Camisi İmamı Galip Usta camide bıçaklandı! Provokatör "Kahrolsun İsrail, Uyanın Müslümanlar" diye bağırdı

İstanbul Fatih Camii imamı Galip Usta ve öğrencisi Bilal Erdem, camiye giren Ömer Salgın isimli kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Saldırganın cami içinde slogan atarak huzursuzluk çıkardığı, ardından da konuşmak bahanesiyle imam odasına girmeye çalıştığı Galip Usta ve Bilal Erdem'i bıçakla yaraladığı belirlendi. Saldırgan yakalanırken, Usta ve Erdem'in durumu ciddiyetini koruyor.