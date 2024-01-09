Halkbank: ABD'deki birinci hukuk davası düştü

Halkbank, ABD'de banka aleyhine 27 Mart 2020 tarihinde açılan tazminat talepli birinci hukuk davasının nihai olarak düştüğünü belirtti. Banka tazminat talepli ikinci hukuk davası ve 15 Ekim 2019 tarihli ceza davasında ise hukuki süreçlerin sürdüğünü açıkladı.

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Halkbank, ABD'deki davalarla ilgili bir güncelleme açıklaması geçti.

Bankadan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada ABD'de bir grup müşteki tarafından banka aleyhine 27 Mart 2020 tarihinde açılan tazminat talepli birinci hukuk davasının nihai olarak düştüğü belirtildi.

Owens davası olarak adlandırılan dava önce ABD Güney New York Bölge Mahkemesi (Bölge Mahkemesi), ardından Birleşik Devletler İstinaf Mahkemesi İkinci Dairesi (İkinci İstinaf Mahkemesi) nezdinde yargı yeri uygunsuzluğu gerekçesiyle reddedilmiş ve akabinde müştekiler tarafından ABD Yüksek Mahkemesi nezdinde temyiz etmek üzere 30 Ağustos 2023 tarihinde başvuruda bulunulmuştu.

Açıklamaya göre ABD Yüksek Mahkemesi, 5 Ocak 2024 tarihinde temyiz başvurusunu ele almış ve 8 Ocak 2024 tarihinde müştekilerin talebini reddettiğine dair kararını yayımladı.

Açıklamada 26 Temmuz 2023 tarihinde açılan tazminat talepli ikinci hukuk davası (Hughes davası) ve 15 Ekim 2019 tarihli ceza davası ile ilgili hukuki süreçlerin devam ettiği belirtildi.