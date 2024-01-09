BIST 7.849
DOLAR 29,94
EURO 32,84
ALTIN 1.959,55
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Kızını takip eden şahsı önce dövdü, ardından polise teslim etti

Kızını takip eden şahsı önce dövdü, ardından polise teslim etti

ESENYURT'ta bir baba kızını günlerdir okula giderken takip ettiğini iddia ettiği adamı yakalayarak darp etti. Şüpheli gözaltına alınırken, kızı “Köpeklerden korumak için takip ettim” dedi.

Abone ol

Olay, dün sabah saatlerinde Esenyurt Pınar Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre A.A. isimli şahıs, 5. sınıfa giden bir kız çocuğunu 5 gün boyunca sabahları okula gittiği sırada takip etmeye başladı. Durumu fark eden küçük kız babasına söyleyerek okula onunla beraber gitti. Okula doğru kızıyla yürüyen baba çok geçmeden şahsın kendilerini takip ettiğini fark etti.

Şahsın yanına giderek vurmaya başlayan adam, bir süre darp ettikten sonra polis ekiplerine ihbar etti. Sokaktaki diğer vatandaşların da yardımıyla şüpheli, ekipler gelene kadar tutuldu.

Olay yerine gelen emniyet güçleri şüpheliyi gözaltına alarak karakola götürürken kız çocuğunun ailesi ise şahıstan şikayetçi oldu. Konu ile ilgili A.A. ifadesinde aynı saatte işe gittiğini ve kızı sokak köpeklerinden korumak istediği için eşlik ettiğini belirtti.

Şahıs adliyeye sevk edilirken darp edildikten sonraki o anları ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.

ÖNCEKİ HABERLER
Survivor'a Dominik'te polis baskını! Acun detayları anlattı duyan yuh çekti
Survivor'a Dominik'te polis baskını! Acun detayları anlattı duyan yuh çekti
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
Bıçaklı saldırıya uğramıştı! Fatih Camisi imamının son durumu nasıl?
Bıçaklı saldırıya uğramıştı! Fatih Camisi imamının son durumu nasıl?
Bandırma'da fırtına ve yağış etkili oldu
Bandırma'da fırtına ve yağış etkili oldu
Yeniden Refah Partisi Ankara ve İstanbul'da aday çıkaracak iddiası! Saat 15:00'te açıklanacak...
Yeniden Refah Partisi Ankara ve İstanbul'da aday çıkaracak iddiası! Saat 15:00'te açıklanacak...
Bakan Göktaş duyurdu! Yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yatırıldı
Bakan Göktaş duyurdu! Yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yatırıldı
Şırnak'ta arılar kış uykusunda arıcılar nöbette
Şırnak'ta arılar kış uykusunda arıcılar nöbette
Ersan Şen işte İyi Parti'nin İstanbul adayı dedi duyurdu! 'Kazanma şansları sıfır'
Ersan Şen işte İyi Parti'nin İstanbul adayı dedi duyurdu! 'Kazanma şansları sıfır'
Devlet memurlarının 2024 yemek bedelleri belirlendi
Devlet memurlarının 2024 yemek bedelleri belirlendi
Servis otobüsü alev alev yandı
Servis otobüsü alev alev yandı
İyi Parti kulislerinden sızdı, ortalık karıştı! Akşener 31 Mart'ta istifa mı edecek?
İyi Parti kulislerinden sızdı, ortalık karıştı! Akşener 31 Mart'ta istifa mı edecek?
CHP lideri Özgür Özel, Fatih Camisi'ndeki saldırıyı kınadı
CHP lideri Özgür Özel, Fatih Camisi'ndeki saldırıyı kınadı