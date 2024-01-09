BIST 7.849
DOLAR 29,94
EURO 32,84
ALTIN 1.959,55
HABER /  GÜNCEL

EYT mitingi: 1 günle 17 yıl kaybedenler sokağa çıkıyor

EYT mitingi: 1 günle 17 yıl kaybedenler sokağa çıkıyor

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinde 1 günle 17 yıl kaybedenler haklarını sokakta arayacak. Emeklilikte Adalet Derneği (EMADDER) 21 Ocak’ta İstanbul’da miting yapacak.

Abone ol

Uygulanan karara göre 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigorta girişi olanlar emekli olabilirken, bu tarihten bir gün sonra sigorta girişi olanların 17-20 yıl bekleyecek olmasına tepkiler büyüyor.

Cumhuriyet’e konuşan EMADDER yöneticisi Aykut Uğurlu, büyük bir mağduriyet oluştuğuna dikkati çekerek, “Sigortaya giriş yılı nedeniyle emeklilik açısından yaşıtlarımızla aramızda dengesizlik oluştu. Onları 5 bin 975 prim günü ile emekli ilan ettiler. Bizim 7-8 bin gün primimiz var. Yasayı bir günle kaçıranlar 60 yaşına kadar beklemek zorunda. Kademeli emeklilik istiyoruz” dedi.

Uğurlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan randevu talepleri olduğunu da belirterek “Hükümetten yerel seçim öncesinde söz almak istiyoruz. Arkadaşlarımız huzursuz” ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Kozan'da yaşlılara ve çocuklara ücretsiz kuaförlük hizmeti
Kozan'da yaşlılara ve çocuklara ücretsiz kuaförlük hizmeti
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
İmamoğlu için en kötü senaryo! Tulum çıkartır, DEM oylarını eksiksiz toplar
İmamoğlu için en kötü senaryo! Tulum çıkartır, DEM oylarını eksiksiz toplar
Halkbank: ABD'deki birinci hukuk davası düştü
Halkbank: ABD'deki birinci hukuk davası düştü
Kızını takip eden şahsı önce dövdü, ardından polise teslim etti
Kızını takip eden şahsı önce dövdü, ardından polise teslim etti
Survivor'a Dominik'te polis baskını! Acun detayları anlattı duyan yuh çekti
Survivor'a Dominik'te polis baskını! Acun detayları anlattı duyan yuh çekti
Bıçaklı saldırıya uğramıştı! Fatih Camisi imamının son durumu nasıl?
Bıçaklı saldırıya uğramıştı! Fatih Camisi imamının son durumu nasıl?
Bandırma'da fırtına ve yağış etkili oldu
Bandırma'da fırtına ve yağış etkili oldu
Yeniden Refah Partisi Ankara ve İstanbul'da aday çıkaracak iddiası! Saat 15:00'te açıklanacak...
Yeniden Refah Partisi Ankara ve İstanbul'da aday çıkaracak iddiası! Saat 15:00'te açıklanacak...
Bakan Göktaş duyurdu! Yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yatırıldı
Bakan Göktaş duyurdu! Yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yatırıldı
Şırnak'ta arılar kış uykusunda arıcılar nöbette
Şırnak'ta arılar kış uykusunda arıcılar nöbette
Ersan Şen işte İyi Parti'nin İstanbul adayı dedi duyurdu! 'Kazanma şansları sıfır'
Ersan Şen işte İyi Parti'nin İstanbul adayı dedi duyurdu! 'Kazanma şansları sıfır'