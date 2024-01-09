Kar yağışı beklenen şehirler açıklandı! Meteoroloji uzmanı tarih verdi: Kar İstanbul'un kapısına dayandı
Kar yağışı ile ilgili son tahminler geldi. Meteoroloji’den uzmanlardan hava durumuna ilişkin uyarılar peş peşe gelirken soğuk hava dalgasının yurdumuzu bir hafta boyunca etkisi alacağı belirtilerek kar yağışı beklenen bölgeler de tek tek açıklandı.
Meteoroloji’den soğuk hava ve kar yağışı uyarıları peş peşe gelmeye devam ederken detaylar da netleşmeye başladı. Uzmanlar kar yağışının İstanbul’un kapısına kadar geleceğini ancak içeri giremeyeceğini belirtirken kar yağışı beklenen il ve ilçeler de tek tek açıklandı. İşte hava durumu ve kar yağışı ile ilgili son gelişmeler...
Hava durumu olayları ile ilgili Hava Forum sosyal medya hesabından yapılan son değerlendirmeler de bir hayli dikkat çekti.
Kar yağışı beklenen yerler...
Soğuk havaların bugün itibaren kendisini iyice hissettireceği belirtilirken kar yağışı beklenen il ve ilçeler de tek tek açıklandı:
“Balkanlar üzerinden soğuk hava yurdumuza giriş yapıyor. Soğuk hissedilmeye başlandı. Kar sever takipçilerimizden bazıları sevinecek. İşte Salı ve Çarşamba günlerinde kar tanelerinin görülme ihtimali olan yerler...
Çanakkale, Kırklareli Demirköy, Tekirdağ’ın yüksek kesimleri, Kütahya, Kocaeli’nin yüksek kesimleri, Edirne, Bursa’nın yüksek kesimleri, Bolu ve Kastamonu, İstanbul’un Çatalca ilçesi ve Salı gecesi Eskişehir."