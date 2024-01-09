Kar yağışı beklenen şehirler açıklandı! Meteoroloji uzmanı tarih verdi: Kar İstanbul'un kapısına dayandı

Meteoroloji’den soğuk hava ve kar yağışı uyarıları peş peşe gelmeye devam ederken detaylar da netleşmeye başladı. Uzmanlar kar yağışının İstanbul’un kapısına kadar geleceğini ancak içeri giremeyeceğini belirtirken kar yağışı beklenen il ve ilçeler de tek tek açıklandı. İşte hava durumu ve kar yağışı ile ilgili son gelişmeler...