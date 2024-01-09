Kulis.. Emeklilere kötü haber! Ek zam için Mehmet Şimşek ile AK Parti anlaşamadı! En fazla yüzde 45...

Milyonlarca SGK ve Bağ-Kur emeklisi yüzde 37.57'de kalan Ocak zammının memur emeklilerinde olduğu gibi yüzde 50'ye tamamlanmasını beklerken, kulislerden iyi haber almasıyla bilinen Nuray Babacan'dan emeklileri hayal kırıklığına uğratacak bir haber geldi. Zammın yüzde 50'ye tamamlanmasına ekonominin patronu Mehmet Şimşek karşı çıkıyor. Mehmet Şimşek yüzde 40'ta direnirken, AK Parti yönetiminin "sokağa çıkamayız" diyerek zammı daha yukarı çekmek için çalışıyor. Son sözü Erdoğan söyleyecek.

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SGK ve Bağ-Kur emekli maaşlarının yüzde 37.57'de kalması ve memur emeklisinin ise yüzde 50 zam almasıyla ilgili başlayan kriz büyüyor. AK Parti yönetiminin yüzde 50'ye çekme teklifine Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek karşı çıkıyor. Çalışma Bakanlığı üç seçenekli çalışma yapıyor, bunlar arasında yüzde 45'e denk gelen formüller var.

AK Parti'de bile krize neden oldu

"Hemen söyleyelim, emekli maaşlarının enflasyon artışıyla sınırlı kalmaması için çalışmalar sürüyor. Ekonomi yönetiminin pek hoşuna gitmeyen bu durum, yerel seçim öncesi kaçınılmaz gibi" diyen Gazete Pencere yazarı Nuray Babacan, "3 Ocak’ta açıklanan yüzde 37,5 enflasyon rakamı ve emeklilerin maaşlarında yapılacak artışın bununla sınırlı kalması, bırakın muhalefeti, partide bile krize neden oldu." dedi.

Mehmet şimşek yüzde 40'ta direniyor

"Bu rakamla seçim kampanyası yürütemeyeceklerini bilen AK Parti yöneticileri, ekonomi yönetiminin istediğinin aksine ‘iyileştirme’ bekliyor" diyen Nuray Babacan, "Ekonomi yönetimi, dengelerin bozulmaması için bunun ancak yüzde 40’a yuvarlanabileceğini savunuyor" bilgisi verip devam etti:

'Böyle olursa meydanlara çıkamayız'

"Parti yöneticileri ise emekli memur maaşına yapılan yüzde 49,5’lik artışın esas alınması gerektiğini, aksi durumda seçimlerde meydanlara çıkamayacaklarını dile getiriyorlar. Çalışma Bakanlığı‘nın ise üç seçenekli bir çalışma yaptığı ve bunlar arasında yüzde 45’e denk gelen formüllerin de olduğu aktarılıyor. Çok değil, bir hafta içinde işin sonucunu göreceğiz…"