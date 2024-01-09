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Dilan Polat'ın kremleri bal ormanında mı? Kamyon kamyon döktüler iddiası

Dilan Polat'ın kremleri bal ormanında mı? Kamyon kamyon döktüler iddiası

Dilan-Engin Polat çiftinin sattığı kremlerin Lüleburgaz’daki bal ormanına döküldüğü iddia edildi. Çifte yapılan operasyonun hemen ardından kamyonlarla getirilen krem kıvamındaki kimyasal maddenin, 3 bin kovanın ormana döküldüğünü gören köylüler CİMER’e ve jandarmaya başvurdu.

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Kasım ayı başında Polat çifti hakkında kara para aklama suçlamasıyla başlatılan operasyonun ardından Lüleburgaz’da iki köy ortasına dökülen sıvı krem, köylüleri tedirgin etti. Lüleburgaz Eskitaşlı ve Turgutbey Köyleri ortasındaki bal ormanına dökülen sıvı üzerine köylüler, 17 Kasım’da Lüleburgaz Kaymakamlığı ve jandarma komutanlığına başvurdu.

Hürriyet'ten Aysel Alp'in haberine göre CİMER’e verilen şikâyet dilekçesinde, “Ormanlık alanda kekikle beslenen arıların mide bulandırıcı kimyasal kokular ile zehirlenmesini, çevrenin kirletilmesini istemiyoruz. Atıklar acilen kaldırılmazsa yeraltı sularını ve yanındaki Tatarköy Göleti sularını kirletecek. Acilen kaldırılmalı. Dökenlerin yakalanması ve gerekli cezanın verilmesini de saygılarımla arz ederiz” denildi.

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