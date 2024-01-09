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Güney Kore Meclisi, köpek eti tüketimini yasaklayan tasarıyı onayladı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Güney Kore Meclisi, köpek eti tüketimini yasaklayan tasarıyı onayladı

Güney Kore, 2027 yılına kadar köpek ticaretini yasaklayan yasa tasarısını kabul etti. Yasayla, köpek eti dağıtımı ya da satışının yanı sıra tüketmek için köpek beslemek ya da kesmek de yasaklandı.

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Güney Kore parlamentosu köpek eti ticaretinin yasaklanmasını öngören yasa tasarısını oyladı. Parlamentoda yapılan oylamada 2027 yılına kadar köpeklerin kesilmesi ve etinin satılmasını yasaklayan yasa tasarısı 208 evet oyu ile kabul edildi.

Yasayla, köpek eti dağıtımı ya da satışının yanı sıra tüketmek için köpek beslemek ya da kesmek de yasaklandı. Köpekleri kesenler 3, eti için köpek yetiştirenler veya köpek eti satanlar ise en fazla 2 yıl hapis cezası alabilecek. Suçlu bununlar hapis cezasının yanı sıra 30 milyon won (22 bin 800 dolar) para cezasına çarptırılacak.

Üç yıl içinde yürürlüğe girecek yasa ile çiftçiler ile restoran sahiplerine alternatif gelir ve istihdam sağlamaları için zaman tanınacak. Hükümet, köpek eti yetiştiricilerine de destek sözü verirken kasap ve restoranlar da işletmelerini kapatmak zorunda kalacak.

İstatistiklere göre Güney Kore’de 2023 yılında köpek eti satışı yapan bin 600 restoran ve bin 150 köpek çiftliği bulunuyor.

Ülkede önceki hükümetler köpek eti ticaretini yasaklama girişimlerinde bulunmuş ancak başarısızlıkla sonuçlandı. Mevcut Cumhurbaşkanı Yoon Suk Yeo ve eşi Kim Keon, köpeklere olan bağlılıkları ile tanınıyor. Çiftin 6 köpeği bulunuyor.

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