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Alanya’da şiddetli yağış etkili oldu, vatandaşlar zor anlar yaşadı

Alanya’da şiddetli yağış etkili oldu, vatandaşlar zor anlar yaşadı

Antalya’nın Alanya ilçesinde sabah saatlerinde sağanak yağış etkili oldu.

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Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğünün, Alanya’nın da yer aldığı Antalya’nın doğu ilçeleri için sağanak yağış uyarısının ardından bu sabah saatlerinde Alanya’da sağanak yağış etkisini gösterdi. Sağanak yağış yaklaşık 10 dakika sürerken, yağış sebebiyle kentin işlek caddelerinden olan Atatürk Bulvarı’nda trafik yoğunluğunun az olduğu gözlendi.

Meteoroloji’den yapılan uyarılara göre, önümüzdeki günlerde de hava sıcaklıklarının azalması ve yağışlı havanın devam etmesi bekleniyor.

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