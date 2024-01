İstanbul’da 'A sınıfı berber' tarifesi: Bin 400 liraya kadar çıkıyor

İSTANBUL'da bölgelere göre değişiklik gösteren berber fiyatları 2024 yılında arttı. İstanbul Erkek Berberleri Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Şükrü Akyüz, "Lüks sınıfta fiyat tarifemiz 1400 TL’ye kadardır." dedi.

İstanbul’da bölgelere göre değişiklik gösteren berber fiyatları 2024 yılında arttı. İstanbul Erkek Berberleri Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Şükrü Akyüz, "Lüks sınıfta fiyat tarifemiz 1400 TL’ye kadardır" dedi.

Milliyet’e konuşan İstanbul Erkek Berberleri Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Şükrü Akyüz şu ifadeleri kullandı:

“Bizim iki tane tarifemiz var, bunlar B ve C sınıfıdır. C sınıfı en ücra köşedeki, yani herkesin rahatlıkla gidebileceği, bütçeye uygun bir tarifedir. Diğeri de B sınıfı tarifesidir, bu her yıl aralık ayında belirlenir ve ocak ayında bunu esnafa veririz. Bu üst komisyonlardan, tarife komisyonundan geçer onaylandıktan sonra biz bunu esnafımıza dağıtmaya başlarız. C sınıfı en ücra köşedeki berberler için geçerli olan tarifedir. B tarifesi lüks bir yer değil fakat bütçesine göre saçına özen gösterenlerin gittiği bir yer, yani herkesin kesesine uygun tarifedir. Bugün Zorlu’da 200 bin TL kira veren ile bir caddede 50 bin TL kira veren, farklı ürün kullanan, kalitesi ile markası ile farklı hizmet veren arkadaşlarımız var. Ayrıca fiyat tarifesi olarak B sınıfının üstünde bir tarife daha belirledik. ‘B sınıfı bana uymuyor’ diyenler için A sınıfı limitlerimizi belirledik. Lüks sınıfta fiyat tarifemiz 1400 TL’ye kadardır."

"Marka ürün kullanan esnaf var"

Şu anda B sınıfı tarifede sakal tıraşı 120 TL’dir. Öte yandan başka bir iş merkezinde aylık yüksek kiralar ödeyen esnaflar da var, marka ürünler kullanan esnaflar var. Lüks sınıf dediğimiz A sınıfında sakal tıraşı 120 TL’den başlayıp 400 TL’ye kadar çıkabiliyor. Lüks sınıf bir berberde sakal düzeltme işlemi 160 TL’den başlayıp 500 TL’ye kadar çıkabiliyor. B sınıfı tarifede saç kesimi 180 TL iken, Lüks sınıfta ise 190 TL’den başlar 1100 TL’ye kadar çıkabilmektedir. Saç sakal tıraşı komple 310 TL’den başlayıp 1400 TL’ye kadar çıkabiliyor."