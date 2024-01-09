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Mehmet Şimşek ABD'ye gitmekten vazgeçti! 50 trilyon dolarlık toplantı denmişti...

Mehmet Şimşek ABD'ye gitmekten vazgeçti! 50 trilyon dolarlık toplantı denmişti...

Emeklilere zam konusunda yaşanan belirsizlik sürerken, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ankara'daki programları nedeniyle ABD'de 11 Ocak'ta düzenlenecek 50 trilyon dolarlık toplantılara gitme kararından vazgeçti. Şimşek, toplantılara online olarak katılacak.

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ABD'deki yatırımcı toplantılarına çevrimiçi katılacak. Toplantıya Mehmet Şimşek'in Gaye Erkan'la birlikte katılacağı duyurulmuştu. Bloomberg'in haberine göre Şimşek Ankara'daki programları nedeniyle ABD'ye gitmeyecek. Şimşek, 11 Ocak'taki toplantılar çevrimiçi katılım gösterecek. Yatırımcı toplantılarının organizasyonunu Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) üstlenmişti.

Toplantıda neler konuşulacak?

11 Ocak Perşembe günü gerçekleştirilecek toplantının duyurusu, davetlilere, "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, sizleri Türk yetkililer ve yatırımcılar ile görüşeceğiniz bir güne davet ediyor" notuyla yapıldı. Merkez Bankası Başkanı Gaye Erkan'ın "Para Politikası ve Enflasyon Görünümü" başlıklı sunumuyla başlayacak toplantının ikinci bölümünde "Türk Varlıklarına İlişkin Yatırımcı Görüşleri Paneli" düzenlenecek.

Kapanışta Erkan soruları cevaplandıracak

TCMB'den Başkan Erkan, başkan yardımcıları ve birim yöneticilerinin katılımıyla "Dezenflasyon Patikası", "Döviz Rezervleri Stratejisi" ve "Bankacılık Sektörü ve Makroihtiyati Çerçeve" başlıklı oturumların gerçekleştirileceği toplantı, Erkan'ın soruları yanıtlayacağı kapanış oturumuyla sona erecek.

50 trilyon dolarlık fon yöneticileri katılacak

Toplantıya, büyüklüğü 50 trilyon doları bulan dünyanın en büyük yatırım fonlarından 200'ü aşkın üst düzey temsilcinin katılımı bekleniyor. New York'taki "Yatırımcı Günü"ne katılacak kurumlar arasında Blackrock, Vanguard, Fidelity, UBS, Morgan Stanley, JPMorgan, Goldman Sachs ve PIMCO öne çıkıyor.

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