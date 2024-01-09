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İstanbul'a kar yağmaya başladı! Orhan Şen 'bugün kar yağmaz' demişti! Yerler beyazladı...

İstanbul'a kar yağmaya başladı! Orhan Şen 'bugün kar yağmaz' demişti! Yerler beyazladı...

İSTANBUL'da kar ve yağmur etkili oluyor. Anadolu ve Avrupa Yakası'nda başlayan kar yağışına ilişkin ilk görüntüler gelmeye başladı. Şu an için en şiddetli kar yağışını alan Aydos Tepesi'nde yerler beyazladı, göz gözü görmez oldu. Sabah saatlerinde yaptığı açıklamada 'Bugün kar yağmaz' diyen Orhan Şen, yeni tahminlerini paylaştı. İşte Orhan Şen'in son açıklaması ve İstanbul'dan gelen kar görüntüleri...

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Kentte sıcaklıkların düşmesiyle beraber yağışlar karla karışık yağmur şeklinde görülmeye başladı. Anadolu Yakası'nda Kartal, Pendik, Tuzla, Ümraniye, Ataşehir ve Üsküdar Çamlıca Tepesi'nde aralıklarla karla karışık yağmur görülüyor. Avrupa Yakası'nda ise Silivri, Büyükçekmece, Beylikdüzü, Avcılar, Esenyurt ve Kağıthane'de sulu karın yağdığı gözlendi.

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, "İstanbul da bugün kar yok. Kar olasılığı cumartesi günü daha yüksek sıcaklık 3-4 dereceye kadar düşüyor." demişti.

Aydos Tepesi beyaz örtüyle kaplandı

Anadolu Yakasının yüksek bölgelerinden olan Aydos Tepesi ve çevresinde de etkisini gösteriyor. Yağış nedeniyle Aydos'ta ormanlık alanlar ve yollar adeta beyaz örtü ile kaplandı.

Beylikdüzü ve Ataşehir

Beylikdüzü ilçesinde park halinde bazı araçların üzerinin kar tuttuğu görüldü. Hava Forum adlı sosyal medya hesabının paylaştığı görüntülerde ise Ataşehir'de karın hafif şekilde etkili olduğu görülüyor.

Sultangazi

Sultangazi'de de önce karla karışık yağmur yağdı. Ardından kar yağışı etkili olmaya başladı. Vatandaşlar kar yağışı altında zor anlar yaşadı. Bazılarının yağıştan şemsiyelerle korunduğu görüldü. Bir vatandaş, "İnşallah yağış devam eder de barajlarımız su dolar. Herkese hayırlı olsun" dedi.

Orhan Şen'den yeni tahmin

Prof. Dr. Orhan Şen, "Şu anda kuvvetli poyraz var İstanbul'da. Kuzey Ege'de ve Marmara'da etkili olacak bu poyraz. Zaman zaman fırtına şeklinde esecek. saatteki hızı 70 kilometreyi aşabilecek. Cuma akşamı gelebilecek yeni bir sistem var. Cuma günü gündüz sıcaklığı 4 dereceye kadar düşüp kar gelir. İstanbul içerisinde bu sistem kar yapacak. Batı Karadeniz ve Marmara'nın kuzeyinde, doğusunda etkili olacak. Buna İstanbul da dahil olmak üzere cuma ve cumartesi günü kar görebiliriz. Ayın 11'inde yağış doğu Anadolu'ya çekiliyor. 12'sinde yok ama 12'si akşamından itibaren bu sistem gelecek." dedi.

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