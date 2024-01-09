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Japonya'daki depremde can kaybı 202 oldu

Japonya'daki depremde can kaybı 202 oldu

Japonya’da yılın ilk günü meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki depremde ölü sayısı 202’ye yükseldi. Depremde 565 kişinin yaralandığı açıklanırken, kayıp olan 102 kişiyi arama çalışmaları da sürüyor.

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Japonya'nın Ishikawa eyaletinde, yeni yılda meydana gelen ve çevre eyaletlerde de şiddetli şekilde hissedilen 7.6 büyüklüğündeki depremin bilançosu ağırlaştı. Yerel otoritelerden edinilen bilgilere göre, depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 202’ye yükseldi. 565 kişinin yaralandığı açıklanırken, kayıp olarak kayıtlara geçen 102 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Ishikawa’da en az bin 425 evin hasar gördüğünü doğrulayan eyalet yönetimi, 50 balıkçı limanında dalgakıranlarda hasar meydana geldiğini açıkladı. Depremin ardından çıkan yangınlarda yaklaşık 48 bin metrekarelik alanın zarar gördüğü kaydedilirken, 28 bini aşkın depremzedenin geçici barınaklarda kalmayı sürdürdüğü öğrenildi. Deprem bölgesindeki yaklaşık 80 okulun oluşan hasar nedeniyle eğitime başlayamadığı açıklandı.

Japonya 1 Ocak’ta merkezi Ishikawa eyaleti olan 7.6 büyüklüğünde bir depremle sarsılmıştı. Ishikawa, Toyama, Niigata, Fukui ve Gifu eyaletlerinin yanı sıra başkent Tokyo ve çevresinde de hissedilen depremin ardından kısa süreli panik yaşanmıştı. Kıyı kesimler için tsunami uyarısı yapılırken, binlerce kişiye yönelik tahliye emri yayınlanmıştı. Ulaşım hatlarında da aksamalar meydana gelmişti.

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