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Garanti BBVA, taşıt kredisi süreçlerini tamamen dijitalleştiriyor

Garanti BBVA, taşıt kredisi süreçlerini tamamen dijitalleştiriyor

Garanti BBVA, Bayiden Anında Kredi (BAK) kanalından taşıt kredisi başvurusu yapan bireysel müşterilerinin taleplerini dijital belge onayıyla gerçekleştirebiliyor.

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Bankadan yapılan açıklamaya göre, müşteriler, Garanti BBVA Mobil üzerinden kredi dökümanlarına dijital belge onayı vererek süreci hızlıca tamamlayabiliyor.

Açıklamada değerlendirmeleri yer alan Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Murat Çağrı Süzer, tüm ürünlerini müşterilerinin değişen ihtiyaçlarına göre sürekli yenileyerek onları hayatlarını kolaylaştırmanın öncelikli hedefleri olduğunu bildirdi.


Otomobillerini bayilerden satın alan müşterilerine BAK servisi aracılığıyla bayiden çıkmadan binek ve ticari taşıt kredisi kullandırdıklarını anımsatan Süzer, "Şimdi ise bu kredinin dokümanlarını Garanti BBVA mobilden imzalama özelliğini devreye aldık. Müşterilerimiz, mobil uygulamamız üzerinden onay vererek maksimum 30 dakikada para transferi dahil kredi kullanabiliyor. Bu gelişmenin bir diğer katkısı ise doğaya olacak. Dijital onayla yılda ortalama 600 bin adet A4 kağıt tasarrufu sağlamayı hedefliyoruz.” ifadelerini kullandı.

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