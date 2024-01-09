Epstein'in fuhuş adasından yeni fotoğraflar ortaya çıktı

Fuhuş, pedofili, insan kaçakçılığı gibi suçlardan cezaevinde olduğu sırada intihar eden ABD'li iş insanı Jeffrey Epstein'in davası gündemden düşmezken fuhuş adasında çekilmiş yeni fotoğraflar ortaya çıktı.

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Fuhuş, pedofili, insan kaçakçılığı gibi suçlardan cezaevinde olduğu sırada intihar eden ABD'li iş insanı Jeffrey Epstein'in davası giderek büyüyor...

Epstein'in çocuk yaşlarda fuhuşa sürüklediği kadınların şikayetleri üzerine açılan davada yeni bilgiler ortaya çıktı.

Mahkeme, aralarında Bill Clinton, Prens Andrew, Stephen Hawking ve Leonardo DiCaprio gibi isimlerin gittiği "fuhuş adasının" yeni fotoğraflarını yayınladı.

Daha önce yayınlanmayan fotoğraflarda, genç kadın ve kızların Epstein adasındaki pozları ortaya saçıldı. Fotoğraflarda Epstein'in en güvendiği isimlerden biri olan ve genç kızları fuhuşa sürükleyen "madam" Ghislaine Maxwell de yer alıyor.

Tutuklu bulunan Maxwell daha önce o adaya hiçbir zaman gitmediğini söylemişti. Fakat fotoğraflarda Maxwell'in de adada olduğu görülüyor.

2006 yılında çekildiği açıklanan fotoğraflarda Maxwell'in yanı sıra Epstein'in en güvendiği bir isim olan pilot Nadia Marcinko da yer alıyor.

Epstein'ın adaya davet ettiği kadınlarla birlikte olduğu sırada neler yaşandığını gösteren ilk görüntülerden bazıları olan bu görüntülerin Sarah Ransome ile ilgili bir dosyaya eklenen belgelerin bir parçası olduğu kaydedildi.

Epstein'ı suçlayan isimlerden biri olan Ransome, yasal sürecin bir parçası değildi ancak milyarderin sözde 'masaj ağı'nın iç işleyişinin açıklanmasında rol oynadı.

Epstein'i suçlayan ve birçok açıklamada bulunarak bazı isimleri ifşa eden Virginia Giuffre'nin avukatları, Ghislaine Maxwell'in 'pek ortalıkta olmadığını' söylemesine rağmen Epstein'ın adasında olduğunu iddia etmek için Ransome dosyasında verilen fotoğrafları kullandılar.

Fotoğraflardan birinde Epstein dört tekerlekli bir bisiklet üzerinde, bir diğerinde ise eski İngiltere Başbakanı Tony Blair'in sağ kolu ve 1990'larda İşçi Partisi'nin başarısının mimarı olan Peter Mandelson ile birlikte görülüyor.

Diğerlerinde ise 2006 yılında adada mini şortlar ve askılı üstler giyen kadın grupları görülüyor.

Adadaki kadınların ve Maxwell'in Epstein'ın evinde uzanırken çekilen görüntülerinin yanı sıra Ransome 10 saat boyunca ifade verdi ve Epstein'ın cinsel istismar ve seks kaçakçılığı komplosunu gösteren 'kritik ifadeler' verdi.

"Vücut masajı demek seks demek"

Ransome'un mahkeme belgelerinde, "Açıklığa kavuşturmak isterim ki, vücut masajı seks anlamına geliyordu, tamam mı? Bu seks için anahtar kelime gibi bir şey" dediği de kayıtlara geçti.

Mahkeme kayıtlarında ayrıca bahsi geçen masaj odasının da görüntüleri yer aldı.

Ransome, "Yani Jeffrey, arkadaşları ve kızlarıyla seks yapmayı bıraktığın anda dışarıdasın, çünkü aksi takdirde Jeffrey ile ilişkili olman için hiçbir neden yok, çünkü sadece onunla seks yapmak için oradasın" dedi.

Ransome ayrıca Maxwell'in evi bir genelev gibi işlettiğini ve kızların her gün Epstein'a cinsel masaj yapmak amacıyla dönüşümlü olarak çalıştığını ifade etti.

İfade belgelerine göre, "Sürekli bir kız akını vardı. Çok fazla kız vardı. Miami'de kızlar vardı. Misafirler geliyordu" ifadesini kullandı.