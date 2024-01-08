Epstein'in 'Seks Adası' skandalı! Kim bu Türk kadın! Binlerce ünlünün seks kaseti var...
Başta ABD olmak üzere dünyayı saran Jeffrey Epstein'in 'Seks Adası' skandalıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Pedofili adasına gidenlerin listesi tek tek yayınlanırken, binlerce seks kaseti gün yüzüne çıktı. Skandalın arkasında Mossad'ın olduğu iddia edildi. Listede bir Türk kadının da yer aldığı görüldü. Kim bu B.K. isimli bir Türk kadın?..
ABD'yi sarsan 'Jeffrey Epstein Adası' skandalı giderek büyüyor. Reşit olmayan kız ve erkek çocuklarına yönelik cinsel istismar, fuhuş, insan kaçakçılığı ve pedofili ve suçlamasıyla tutuklanan ve hapishanede intihar eden ABD'li iş insanı Epstein'ın kurduğu iğrenç ağla ilgili mide blandıran yeni detaylar ortaya çıktı.
Epstein davasına gönderilen 3. parti yeni dosyalarda aralarında iş insanları, politikacılar, sanat ve spor dünyasındaki ünlü isimlerin bulunduğu 300'den fazla kişinin isminin yer aldığı belirtiliyor. Davada 'seks kasedi' iddiaları da dosyaya girdi. Adaya giden siyasetçiler, oyuncular ve iş adamlarının hepsinin görüntüleri olduğu söylenirken, binlerce video kaydının olduğu iddia ediliyor.
Yüzlerce çocuğun kurban olarak yer aldığı iğrenç olayda Epstein'ın mesaj defterinden yaklaşık 50 sayfalık el yazısıyla yazılmış telefon mesajları ortaya çıkmış, bazı tanıkların ifadelerine başvurulmuştu. Epstein'ın mağdurlarından Virginia Giuffre, Prens Andrew'un New York ve Londra'da kendisini 17 yaşındayken taciz ettiğini öne sürerek 2021'de New York'ta dava açmıştı. Giuffre, Prens'in, reşit olmadığını bildiği halde rızası olmadan kendisine cinsel tacizde bulunduğunu iddia etmişti.
Kız arkadaşı suçlu bulunmuştu
Epstein'ın kız arkadaşı Ghislaine Maxwell, bazı zenginler, ünlüler ve devlet görevlileri için reşit olmayan kızların fuhuş tuzağına çekilmesi organizasyonunda Epstein'ın yasa dışı faaliyetlerine yardımcı olduğu iddiasıyla yargılandığı davada suçlu bulunmuştu.