Epstein'in 'Seks Adası' skandalı! Kim bu Türk kadın! Binlerce ünlünün seks kaseti var...

ABD'yi sarsan 'Jeffrey Epstein Adası' skandalı giderek büyüyor. Reşit olmayan kız ve erkek çocuklarına yönelik cinsel istismar, fuhuş, insan kaçakçılığı ve pedofili ve suçlamasıyla tutuklanan ve hapishanede intihar eden ABD'li iş insanı Epstein'ın kurduğu iğrenç ağla ilgili mide blandıran yeni detaylar ortaya çıktı.