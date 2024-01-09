Yolcu otobüsü ile minibüs çarpıştı! 15 kişi hayatını kaybetti

Kenya'da Rift Vadisi bölgesinde meydana gelen trafik kazasında 15 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

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Rift Vadisi Polis Müdürü Tom Odero, basına yaptığı açıklamada, sabah yolcu otobüsü ile minibüsün kafa kafaya çarpıştığını belirtti. Odero, kazada ilk belirlemelere göre 15 kişinin öldüğünü duyurdu.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını ifade eden Odero, yaralıların tedavileri için bölgedeki hastaneye kaldırıldığını kaydetti.

Kenya Ulaştırma Bakanlığına göre, geçen sene ülkede meydana gelen kazalarda 4 bine yakın kişi yaşamını yitirdi.