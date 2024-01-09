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4 arkadaşın yolculuğu faciayla bitti: 2 ölü, 2 yaralı

4 arkadaşın yolculuğu faciayla bitti: 2 ölü, 2 yaralı

Samsun'dan Artvin'e gitmek isteyen 4 arkadaşın yolculuğu Trabzon'da faciayla bitti. Trabzon'un Sürmene ilçesinde bariyere saplanan otomobilin ikiye bölünmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı.

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Edinilen bilgiye göre, Karadeniz Sahil Yolu'nda Trabzon-Rize istikametinde gitmekte olan Altan Ekdi yönetimindeki 55 AAB 040 plakalı Tofaş marka otomobil, henüz bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Sürmene ilçe merkezi girişinde bulunan yol ayrımındaki bariyerlere hızla çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil ikiye bölünürken, kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen itfaiye ekiplerince otomobilde sıkışan yaralılar kurtarılırken, sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede Emirhan Bodur ve Serhat Yılmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan sürücü Altan Ekdi ve Durmuş Karaköse sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza sonrası Karadeniz Sahil Yolu'nda ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanırken, olay yeri ve savcının incelemesinin ardından hayatını kaybeden 2 kişinin cansız bedenleri otopsi işlemleri için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Otomobilde bulunan 4 kişilik arkadaş grubunun Samsunlu olduğu ve akrabalarını ziyaret için Artvin'e gidecekleri öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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