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Kalabalıktan şikayet etti, ortalığı birbirine kattı! Bilgisayarı aile hekimine fırlatınca...

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Kalabalıktan şikayet etti, ortalığı birbirine kattı! Bilgisayarı aile hekimine fırlatınca...

 Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde tartıştığı aile hekimine saldırdığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

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Alınan bilgiye göre, 6 No'lu Aile Sağlığı Merkezine dün sabah saatlerinde gelen O.K, merkezdeki yoğunluğa tepki göstererek ayrıldı.

Akşam saatlerine yeniden merkeze gelen O.K, bu kez aile hekimi Ahmet Aygün ile tartıştı. Kavgaya dönüşen tartışmada masadaki bilgisayar ekranını üzerine fırlatan şüpheliye Aygün, biber gazıyla müdahale etti.

Sağlık çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekibi, O.K'yi gözaltına aldı. Madde bağımlısı olduğu öne sürülen şüphelinin emniyetteki işleminin sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan Manisa İl Sağlık Müdürü Erol Karaca, saldırıyı kınadı.

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