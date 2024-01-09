Cumhurbaşkanı Erdoğan 9'uncu kez dede oldu! Selçuk-Sümeyye Bayraktar çiftinin ikinci çocukları oldu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 9'uncu torunu dünyaya geldi.Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kızı Sümeyye Bayraktar, ikinci çocuğunu dünyaya getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sümeyye-Selçuk Bayraktar çiftini hastanede ziyaret etti.
Burada torunu ve kızının sağlık durumuna ilişkin bilgi alan Erdoğan, torununun kulağına adını okudu.
Bebeğe Asım Özdemir adı verildi
Bebeğe, Asım Özdemir adının verildiği öğrenildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hastane ziyaretinde eşi Emine Erdoğan da eşlik etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Esra-Berat Albayrak çiftinden 4, Bilal-Reyyan Erdoğan çiftinden 3 torunu bulunuyor.