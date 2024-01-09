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HABER /  SEÇİM  /  YEREL SEÇİMLER 2024

DEM Parti'den CHP'ye ittifak sinyali: Adayımızı geri çekeriz

DEM Parti'den CHP'ye ittifak sinyali: Adayımızı geri çekeriz

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, yerel seçimler için CHP'ye üstü kapalı ittifak sinyali verdi. Temelli, "Bir kentte başka bir aday üzerinde kent uzlaşısı sağlanmışsa orada aday çıkarmayacağız. Çıkardıysak geri çekeceğiz. Bu kadar net" dedi.

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Siyasi partileri yerel seçim hazırlıkları devam ediyor. AK Parti, CHP ve İYİ Parti başta olmak üzere partiler kritik şehirler için adaylarını belirledi. CHP, İstanbul ve Ankara'yı kaybetmemek için çok yoğun bir çalışma yürütüyor.

Peş peşe ittifak görüşmeleri yapan CHP, DEM Parti'den net bir cevap alamadı. Özellikle CHP için DEM Parti’nin yerel seçimlerde İstanbul'da nasıl bir strateji izleyeceği merak konusu...

DEM, kendi adaylarıyla seçime katılacakları yönünde zaman zaman açıklamalar gelse de İstanbul stratejisi henüz kesin olarak çizilmiş değil.

nuya ilişkin Gazete Duvar'a konuşan DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, CHP'ye üstü kapalı ittifak sinyali verdi. Yerel seçimlerde İstanbul ve Ankara gibi kentlerde aday çıkarıp çıkarmayacakları sorusu üzerine konuşan Temelli, "Aslında açıkladık. Batıda aday çıkaracağız. Ama bir kentte başka bir aday üzerinde kent uzlaşısı sağlanmışsa orada aday çıkarmayacağız. Çıkardıysak geri çekeceğiz. Bu kadar net" dedi.

Seçim için kentlerin bütün dinamiklerini inceleyeceklerini söyleyen Temelli, "Aday çıkarmak temel yaklaşımımız ama kent uzlaşısı oluşturulabilen yerlerde aday dayatmamız söz konusu olmayacak" ifadelerini kullandı.

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