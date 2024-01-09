Fatih Camisi imamını bıçaklayan saldırganla ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı saldırıdan bir gün önce

Fatih Camisi İmamı Galip Usta ve cemaatten bir kişiyi bıçakla yaralayan saldırgan Ömer S.'nin Bursa'da yaşadığı ve saldırıdan bir gün önce burada kimyageri darp ettiği belirlendi. İfade veden saldırganın babası "Oğlum 1-2 ay önce dini konular merak sardı" dedi.

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Fatih Camisi İmamı Galip Usta ve cemaatten bir kişiyi bıçakla yaralayan saldırgan ile ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Alınan bilgiye göre saldırgan Ömer S., emniyette ifade vermekten kaçındı.

Zanlının babası Hüseyin B.’nin İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliğine getirildi.

Babanın ifadesi

Baba H.S., polise verdiği ifadede oğlunun 2 kere evlenip boşandığını, bir süre önce işlerinin de kötüye gitmeye başladığını ve 1-2 ay önce dini konulara merak sardığını söylediği öğrenildi.

Şüpheli için İstanbul Barosundan bir avukat tahsis edildiği belirtildi.

Diğer yandan soruşturma çerçevesinde olayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı

Bursa’dan hususi aracıyla dün sabah saatlerinde İstanbul’a geldiği saptanan Ömer S.'nin, cinayet büro amirliğindeki sorgusu sürüyor. Yapılan çalışmalarda şüphelinin ilk ikindi namazında slogan attığı ve dışarı çıkarıldığı, ikinci gelişinde ise cami İmamı Galip Usta ve Bilal Erdem’i bıçakladığı ortaya çıktı.

Polis bıçağın izini sürüyor

Polis, failin olayda kullandığı bıçağı kim ya da kimlerden temin ettiğini araştırıyor. Olayın meydana geldiği Fatih Camisi ve çevresindeki tüm güvenlik kamera görüntüleri inceleniyor. Hususi aracıyla dün sabah saatlerinde Bursa’dan İstanbul’a geldiği saptandı.

"Allahu Ekber putları camiden çıkartın" diye bağırmıştı

Ortaya çıkan profiline göre, Bursa’da yaşadığı öğrenilen şüphelinin bir gün önce bir kimyageri darp ettiği öğrenildi.

Ulaşılan bilgilere göre, şüpheli Ömer S., Fatih Camisi’ne önce ikindi namazında geldi. İddialara göre namaz sırasında "Allahu Ekber putları camiden çıkartın" diye bağıran Ömer S.'yi cami imamı Galip Usta, şüpheliye cami içerisinde bağırmamasını söyledi. Bunun üzerine şüpheli cemaat ve güvenlik görevlisi tarafından dışarı çıkarıldı.

Akşam saat 19.15 sıralarında tekrar camiye gelen şüpheli Ömer S., bu kez yatsı namazından önce camiye giderek namaz sonrası öğrencilere ders anlatan İmam Galip Usta'yı bıçakla saldırdı. Bu sırada cemaatten öğrenci olan Bilal Erdem araya girince o da bıçaklandı.

O sırada cami civarında bulunan Yunus ekiplerinden bir polis memuru hızla olay yerine giderek şüpheliyi yakaladı. Sorgulanmak üzere Cinayet Büro Amirliği’ne götürülen şüphelinin sorgusu devam ediliyor.

2019'da boşanmış

Polisteki sorgusu süren saldırgan Ömer S.’nin profilini ortaya çıkardı. Elde edilen bilgilere göre Ömer S. 2012 yılında evlendi. Bursa’da yaşayan ve babasının yedek parça dükkanında çalışan şüpheli Ömer S., 2019 yılında boşandı. Bu evlilikten iki çocuğu bulunan şüpheli 7 Ocak günü yani cami saldırısından bir gün önce Bursa’da kimyager Samet N.’yi darp etti. Ardından İstanbul’a gelen şüpheli bu olayı gerçekleştirdi.

Yapılan incelemelerde bir yaralama suç kaydı çıkan şüphelinin 2028 yılına kadar ruhsatı bulunan bir tüfeği olduğu öğrenildi. 2022’den bu yana 2 defa hastanede işlem gördüğü anlaşılan saldırgan ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından akşam saatlerinde adliyeye gönderilecek.