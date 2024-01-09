BIST 7.752
DOLAR 29,94
EURO 32,79
ALTIN 1.959,24
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Anne ve çocuğunu yerde yuvarlayan minibüs şoförü hakkında yeni gelişme

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı

ESENYURT'ta yanlış binip ücret ödemeden inmek istediler diye anne ve çocuğunu minibüs içinde yerde yuvarlayan şoförün Toplu Ulaşım Kullanım Belgesi süresiz iptal edildi. Aracın ruhsatı da geçici olarak askıya alındı.

Abone ol

Esenyurt Fatih Mahallesi'nde geçtiğimiz gün akşam saatlerinde yabancı uyruklu kadın çocukları ile 34 TMF 87 plakalı minibüse binip Esenyurt Dereyolu mevkiinde ineceğini söylemişti. Bir süre sonra yolcunun minibüsün Dereyolundan geçmediğini anlamasıyla kadın çocuklarıyla inmek istemişti.

Ücretini alamayan sürücü, bu duruma sinirlenip kapıyı kapatmıştı. Kadın araca vurmaya başlarken şoförün bir anda hızlanmasıyla kadın ve çocuğu yere düşmüş ve diğer yolcularda tepki göstermişti.

İBB zabıta ekipleri konuyla ilgili harekete geçti. Yakalanan sürücüye 2 bin 52 TL para cezası kesilirken, aracın ruhsatı da geçici olarak askıya alındı. Şoförün Toplu Ulaşım Kullanım Belgesi süresiz iptal edildi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Emekliye seyyanen değil oransal zam! Cem Küçük 'çözülemedi' dedi! Fatih Portakal iki senaryoyu anlattı
Foto Galeri Emekliye seyyanen değil oransal zam! Cem Küçük 'çözülemedi' dedi! Fatih Portakal iki senaryoyu anlattı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Adana'da panik yaratan deprem! AFAD'dan açıklama geldi
Adana'da panik yaratan deprem! AFAD'dan açıklama geldi
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
Bakan Fidan, Batı'nın 'Gazze' sessizliğine tepki gösterdi: "Dünya güvenliği için risk oluşturuyor"
Bakan Fidan, Batı'nın 'Gazze' sessizliğine tepki gösterdi: "Dünya güvenliği için risk oluşturuyor"
APP plakası olan sürücüler yandı.. Karekodlu plaka yürürlüğe girdi
APP plakası olan sürücüler yandı.. Karekodlu plaka yürürlüğe girdi
Sosyal medya fenomeni Kıvanç ve Beril Talu'nun ifadeleri ortaya çıktı
Sosyal medya fenomeni Kıvanç ve Beril Talu'nun ifadeleri ortaya çıktı
Fatih Camisi imamını bıçaklayan saldırganla ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı saldırıdan bir gün önce
Fatih Camisi imamını bıçaklayan saldırganla ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı saldırıdan bir gün önce
Afyonkarahisar’da kar yağışının gece başlaması bekleniyor
Afyonkarahisar’da kar yağışının gece başlaması bekleniyor
Elazığ merkezin tek kadın muhtarı öncü oldu,
Elazığ merkezin tek kadın muhtarı öncü oldu,
DEM Parti'den CHP'ye ittifak sinyali: Adayımızı geri çekeriz
DEM Parti'den CHP'ye ittifak sinyali: Adayımızı geri çekeriz
Aksaray'da öğretmenin çocuğu darp ettiği iddiası! 'Vurmayın' dedi diye dayak yedi
Aksaray'da öğretmenin çocuğu darp ettiği iddiası! 'Vurmayın' dedi diye dayak yedi
Meteoroloji saat verdi! Kuvvetli kar yağışı geliyor
Meteoroloji saat verdi! Kuvvetli kar yağışı geliyor
Tartıştığı kocasını kalbinden bıçaklayarak öldürdü
Tartıştığı kocasını kalbinden bıçaklayarak öldürdü