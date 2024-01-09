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Fransa'nın yeni başbakanı Gabriel Attal oldu! 34 yaşında ve eşcinsel...

Fransa'nın yeni başbakanı Gabriel Attal oldu! 34 yaşında ve eşcinsel...

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Elisabeth Borne'un bıraktığı başbakanlık koltuğuna Eğitim Bakanı Gabriel Attal'ı getirdi. Attal, Fransa’nın en genç ve eşcinsel olduğunu açıkça ifade eden ilk başbakanı oldu.

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Elysee Sarayından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Macron'un, Gabriel Attal'ı başbakan olarak atayarak kendisine hükümet kurma görevi verdiği belirtildi. 34 yaşındaki Attal, bugüne kadar Laurent Fabius'un taşıdığı "Fransa’nın en genç başbakanı" unvanının yeni sahibi oldu.

2017 yılından beri Macron’un atadığı 4’üncü başbakan olan Gabriel Attal, Fransa’nın ilk eşcinsel başbakanı olarak da tarihe geçti.

Attal, Borne'un dün istifasını Cumhurbaşkanı​​​​​​​ Macron'a sunmasının ardından, başbakanlık koltuğu için anılan isimler arasında yer alıyordu. Geçen yıl Pap Ndiaye yerine Eğitim Bakanlığı görevine getirilen Attal, son 65 yılda hükümette yer alan üyeler arasında "en genç" isimdi.

Attal'ın bakanlık döneminde laikliğe aykırı olduğu gerekçesiyle devlet okullarında abaya (uzun elbise) giyilmesini yasaklaması tartışma yaratmıştı.

Ülkede 27 Ağustos 2023'te alınan "abaya yasağı" kararı, hak ve özgürlükleri ihlal ettiği gerekçesiyle Danıştay’a taşınmış, Danıştay yasağın "özel hayata saygı, ibadet ve eğitim haklarını ihlal etmediğine" hükmetmişti.

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