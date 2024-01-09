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Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin istifa etti

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin istifa etti

Bilecik Belediyesine yönelik rüşvet operasyonunun ardından görevden uzaklaştırılan Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, görevinden istifa etti.

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Bilecik Belediyesine yönelik rüşvet operasyonunun ardından 25 Şubat 2022 tarihinden itibaren İçişleri Bakanlığı tarafından hakkında görevden uzaklaştırma kararı verilen ve partisi CHP'den ihraç edilen Semih Şahin, Bilecik Belediye Başkanlığı görevinden istifa etti.

Dilekçesini valiliğe veren Şahin'in bu istifasının ardından Bilecik Belediye Meclisinde önümüzde günlerde başkanlık seçimi yapılacak.

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