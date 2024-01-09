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Yeniden Refah Partisi Ankara ve İstanbul'da aday çıkaracak iddiası! Saat 15:00'te açıklanacak...

Yeniden Refah Partisi Ankara ve İstanbul'da aday çıkaracak iddiası! Saat 15:00'te açıklanacak...

Yeniden Refah Partisi ile AK Parti arasındaki işbirliği görüşmelerinden anlaşma çıkmadığı ve Yeniden Refah'ın İstanbul ile Ankara'da kendi dayını çıkarmaya hazırlandığı konuşuluyor. YRP, bugünkü GİK toplantısında konunun karara bağlanması ve Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç'ı basın toplantısı ile kararı duyurması bekleniyor. YRP'nin İBB adayı ise Necmettin Erbakan'ın damadı Mehmet Altınöz...

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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin il başkanları toplantısında "Pazartesi günü son nokta konulmuş olacak, bir anlaşma söz konusu olmazsa bizim Ankara, İstanbul ve İzmir’de de belediye başkan adaylarımızla seçimlere gireceğiz" dedi. O görüşme dün gerçekleşti, kulisler kaynamaya başladı. 

Karar bugün saat 15:00'te açıklanacak

Pazartesi günü (dün) AK Parti ile YRP arasındaki görüşmeden anlaşma çıkmadığı konuşuluyor.  Anlaşma çıkmaması üzerine Yeniden Refah Partisi'nin İstanbul ve Ankara'da kendi adaylarıyla seçime girmeye hazırlandığı ve bugün saat 15:00'teki Genel İdare Kurulu toplantısının ardından kararın açıklanacağı konuşuluyor. 

YRP ne istedi AK Parti ne verdi?

İddiaya göre Yeniden Refah Partisi İstanbul, Ankara ve İzmir'de AK Parti adayını desteklemek için büyükşehirlerden birinde destek istedi. AK Parti cephesi ise ilçe belediyesi veya meclis üyelikleri üzerinden uzlaşı aradığı belirtildi. Bu nedenle iki parti arasında işbirliği sağlanamadığı belirtiliyor. 

İstanbul adayı 'damat' Mehmet Altınöz!

Yeniden Refah Partisi temsilcileri ise son seçimlerde alınan yüzde 2.8 oranındaki oylarının İstanbul seçimleri için kritik olduğu görüşünde. YRP'nin İstanbul adayının Necmettin Erbakan'ın damadı ve YRP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Altınöz olduğu konuşuluyor. Altınöz, eşi Elif Erbakan'la birlikte AK Parti ile ittifaka karşı çıkıyor. 

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