MHP İstanbul İl Başkanı Sertel'den Murat Kurum açıklaması

MHP İstanbul İl Başkanı Sertel Selim, deprem riskinin altını çizerek "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Murat Kurum dönüşümün reçetesidir" dedi

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Milliyetçi Hareket Partisi (İHA) İstanbul İl Başkanı Sertel Selim, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı için AK Parti ile ortak adayları olan Murat Kurum ile ilgili basın açıklaması yaptı.

Selim, partisinin İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, Murat Kurum'un Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı döneminde yaptığı başarılı hizmetleri halkın takdir ettiğini söyledi.

Kurum'un İBB Başkan adaylığına ilişkin değerlendirme yapan Selim, "Kendilerinin bundan sonra İstanbul'umuzun ruhuna aksettireceği yenilikçi, çözüm odaklı, güven veren icraatlarıyla farkını ortaya koyacağına, İstanbul'umuzun hikayesini yeniden yazacağına, tüm mesaisini çalışkanlığı, enerjisi ve birikimiyle 16 milyona hizmet etmeye vakfedeceğine olan inancımız tamdır." diye konuştu.

"Sahaya çıkıp sokak sokak, ev ev dolaşacağız"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatları doğrultusunda Cumhur İttifakı'nın yerel seçim çalışmaları için kolları sıvadıklarını dile getiren Selim, şöyle devam etti:

"Sahaya çıkıp sokak sokak, ev ev dolaşarak yüksek bir konsantrasyon ve azimle İstanbul'umuzu yeniden kazanma aşkı ve şevkiyle çalışmalarımızı yoğunlaştıracağız. Polemik siyasetine girmeden, çatışma ve gerginliklere müsamaha göstermeden kıymetli seçmenlerimizle iletişim kurup buluşacağız. İstanbul'umuzun yıkım ve tahribatını engelleyerek her alanda köklü dönüşümüne şahit olacağız. Genelden yerele birlik, ülke yönetiminde dirlik, ayırmadan, ayrışmadan Türkiye için canla başla çalışıp, hayal değil gerçekleri ve reçeteyi göstererek kazanacağız."

Selim, İstanbul'u tembel ve iş görmez zihniyetten kurtarmak için çalışacaklarını ifade etti.

"İstanbul Allah'ın izni, milletimizin ferasetiyle muradına kavuşacaktır." diyen Selim, kararlılık, inanç, iman ve coşkularıyla birlikte hizmetlerin yeni "Türk Yüzyılı"na yakışır şekilde olacağını anlattı.

Selim, bir basın mensubunun sorusu üzerine depremin Türkiye'nin bir gerçeği olduğuna dikkati çekerek, "Sayın Murat Kurum (kentsel) dönüşümün reçetesidir." ifadesini kullandı.