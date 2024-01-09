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Kar yağmaması besicilere tasarruf sağlıyor

Kar yağmaması besicilere tasarruf sağlıyor

1 milyon 300 bin küçükbaş hayvan varlığıyla Türkiye’nin önemli hayvancılık merkezlerinden biri olan Muş’ta ocak ayında kar yağmaması hayvancılık yapan vatandaşların yüzünü güldürdü.

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Muş’ta hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyretmesi hayvanlarını merada otlatmaya devam eden besicilerin yüzünü güldürdü. Muş’ta kar yağışının olmaması hayvancılıkla uğraşan çiftçilerin yem, saman ve arpadan tasarruf etmesini sağlıyor. Sıcak havaları fırsat bilerek koyunlarını meraya otlatmaya çıkaran besicilerden Yavuz Tektimur, yem ve samandan tasarruf etmek için günün belli saatlerinde hayvanları meraya çıkardıklarını ifade ederek, “Hayvancılık yapıyorum. Ocak ayının ortalarına doğru geliyoruz halen yerde kar yok. Kar yağışının olmaması bizim için bir avantajdır. Hayvan besleme maliyetleri oldukça artmakta. Yem ve arpanın tonunu 9 bin TL’ye alırken samanın tonunu ise 4 bine alıyoruz. Yem tasarrufunu sağlamak için günün belli saatlerinde hayvanlarımızı meraya çıkararak otlatıyoruz. Bu hayvanlarımızın sağlığı açısında da iyidir. Hayvanları meraya çıkardığımızda saman ve yemden kısıyoruz bu da bizler için avantaj oluyor. Havanın bu şekilde gitmesinden memnunuz” dedi.

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